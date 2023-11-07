Как банки обходят рекомендации ФАС и ЦБ при оформлении кредитных страховок

Как банки обходят рекомендации ФАС и ЦБ при оформлении кредитных страховокВ ход идут затягивание сроков при рассмотрении полиса сторонней компании и создание подписок
С каждым годом российские регуляторы, ЦБ и ФАС, в борьбе с недобросовестными практиками закрывают банкам лазейки для продажи не самой выгодной страховки при оформлении кредита – с 1 сентября они обязаны информировать заемщика о возможности купить полис любой компании с рейтингом выше А-, а не только той, которая аккредитована банком. Этого от банков требует постановление правительства № 39. Но, как выяснили «Ведомости», при выдаче кредита банки могут затягивать сроки рассмотрения полиса или размещать нужную информацию не в самых очевидных местах.
Новые требования для страховых продуктов, которые приобретаются при оформлении любого кредита, действуют до 1 сентября 2025 г. – предполагается, что к этому времени их закрепят законодательно. Банк обязан информировать клиента о возможности выбора любого страховщика и не может навязывать услуги конкретной компании. Повышение ставки по кредиту для заемщиков с такими страховками недопустимо. Обычно, чтобы стимулировать граждан покупать страховой полис от несчастных случаев и болезней (с их продаж банки зарабатывают комиссионные), кредитные организации вводят «поощрительные скидки» в виде сниженной на 0,4–2 п. п. ставки по кредиту.