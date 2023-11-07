Как банки обходят рекомендации ФАС и ЦБ при оформлении кредитных страховок

С каждым годом российские регуляторы, ЦБ и ФАС, в борьбе с недобросовестными практиками закрывают банкам лазейки для продажи не самой выгодной страховки при оформлении кредита – с 1 сентября они обязаны информировать заемщика о возможности купить полис любой компании с рейтингом выше А-, а не только той, которая аккредитована банком. Этого от банков требует постановление правительства № 39. Но, как выяснили «Ведомости», при выдаче кредита банки могут затягивать сроки рассмотрения полиса или размещать нужную информацию не в самых очевидных местах.