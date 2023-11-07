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Как банки обходят рекомендации ФАС и ЦБ при оформлении кредитных страховок

В ход идут затягивание сроков при рассмотрении полиса сторонней компании и создание подписок
Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

С каждым годом российские регуляторы, ЦБ и ФАС, в борьбе с недобросовестными практиками закрывают банкам лазейки для продажи не самой выгодной страховки при оформлении кредита – с 1 сентября они обязаны информировать заемщика о возможности купить полис любой компании с рейтингом выше А-, а не только той, которая аккредитована банком. Этого от банков требует постановление правительства № 39. Но, как выяснили «Ведомости», при выдаче кредита банки могут затягивать сроки рассмотрения полиса или размещать нужную информацию не в самых очевидных местах.

Новые требования для страховых продуктов, которые приобретаются при оформлении любого кредита, действуют до 1 сентября 2025 г. – предполагается, что к этому времени их закрепят законодательно. Банк обязан информировать клиента о возможности выбора любого страховщика и не может навязывать услуги конкретной компании. Повышение ставки по кредиту для заемщиков с такими страховками недопустимо. Обычно, чтобы стимулировать граждан покупать страховой полис от несчастных случаев и болезней (с их продаж банки зарабатывают комиссионные), кредитные организации вводят «поощрительные скидки» в виде сниженной на 0,4–2 п. п. ставки по кредиту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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