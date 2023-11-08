Концерн «Тракторные заводы» привлек кредит на 200 млн рублей в виде ЦФА

Концерн «Тракторные заводы» привлек кредит на 200 млн рублей в виде ЦФАБудущее цифровых активов – в сделках, приближенных к банковским кредитам и менее – к облигациям, считает рынок
Российская компания получила в крупном банке кредит, «упакованный» в цифровой финансовый актив (ЦФА), рассказал «Ведомостям» Денис Иорданиди, генеральный директор платформы «Лайтхаус», через которую выпустили ЦФА. Чувашский концерн «Тракторные заводы» (эмитент ООО «Рейл ТМ») перевел денежное требование в размере 200 млн руб. в цифровой формат, а один из системно значимых банков выкупил его. Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам «Тракторных заводов» Дмитрий Мельнов подтвердил это «Ведомостям». Кредитора Иорданиди и Мельнов назвать отказались, сославшись на соглашение о неразглашении.
Через ЦФА концерн пополнил оборотный капитал, говорит Иорданиди. Тестовый заем короткий: он выдан «Тракторным заводам» до 28 декабря. Проценты начисляются ежедневно, а их расчет осуществляется по определенной формуле, раскрытой в решении о выпуске ЦФА. В качестве обеспечения сделки выступают корпоративные гарантии третьих лиц, входящих в периметр концерна, рассказал гендиректор «Лайтхауса».