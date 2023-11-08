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Концерн «Тракторные заводы» привлек кредит на 200 млн рублей в виде ЦФА

Будущее цифровых активов – в сделках, приближенных к банковским кредитам и менее – к облигациям, считает рынок
Артем Кульша
Концерн «Тракторные заводы»

Российская компания получила в крупном банке кредит, «упакованный» в цифровой финансовый актив (ЦФА), рассказал «Ведомостям» Денис Иорданиди, генеральный директор платформы «Лайтхаус», через которую выпустили ЦФА. Чувашский концерн «Тракторные заводы» (эмитент ООО «Рейл ТМ») перевел денежное требование в размере 200 млн руб. в цифровой формат, а один из системно значимых банков выкупил его. Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам «Тракторных заводов» Дмитрий Мельнов подтвердил это «Ведомостям». Кредитора Иорданиди и Мельнов назвать отказались, сославшись на соглашение о неразглашении.

Через ЦФА концерн пополнил оборотный капитал, говорит Иорданиди. Тестовый заем короткий: он выдан «Тракторным заводам» до 28 декабря. Проценты начисляются ежедневно, а их расчет осуществляется по определенной формуле, раскрытой в решении о выпуске ЦФА. В качестве обеспечения сделки выступают корпоративные гарантии третьих лиц, входящих в периметр концерна, рассказал гендиректор «Лайтхауса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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