Концерн «Тракторные заводы» привлек кредит на 200 млн рублей в виде ЦФА

Российская компания получила в крупном банке кредит, «упакованный» в цифровой финансовый актив (ЦФА), рассказал «Ведомостям» Денис Иорданиди, генеральный директор платформы «Лайтхаус», через которую выпустили ЦФА. Чувашский концерн «Тракторные заводы» (эмитент ООО «Рейл ТМ») перевел денежное требование в размере 200 млн руб. в цифровой формат, а один из системно значимых банков выкупил его. Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам «Тракторных заводов» Дмитрий Мельнов подтвердил это «Ведомостям». Кредитора Иорданиди и Мельнов назвать отказались, сославшись на соглашение о неразглашении.