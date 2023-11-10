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ЦБ хочет ввести единый QR-код для оплаты товаров

Но не все банкиры поддерживают намерение регулятора и видят в этом монополию, с которой борется сам ЦБ
Артем Кульша Наталья Заруцкая
Граждане жалуются ЦБ на изобилие QR-кодов при оплате, а единый QR-код позволит сохранить и свободу выбора для покупателей, и прозрачность платежа / Максим Стулов / Ведомости

Банк России вместе с участниками рынка в ближайшие месяцы определится с тем, как реализовать идею унифицированного QR-кода для оплаты товаров и услуг, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова 9 ноября в ходе пленарной сессии Finopolis 2023. Регулятору нужно примерно три месяца, отметила она.

Многие клиенты жалуются в ЦБ на то, что теряются от изобилия QR-кодов при оплате, а для регулятора важно сохранить свободу выбора и ясность того, как совершается платеж, рассказала Скоробогатова. «В противном случае мы с вами, заходя в магазин, будем иметь по 15–20 QR-кодов, а дальше попробуй догадайся, каким платить. Это делает неудобным безналичную операцию, хотя логически она крайне проста», – добавила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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