ЦБ хочет ввести единый QR-код для оплаты товаров

Многие клиенты жалуются в ЦБ на то, что теряются от изобилия QR-кодов при оплате, а для регулятора важно сохранить свободу выбора и ясность того, как совершается платеж, рассказала Скоробогатова. «В противном случае мы с вами, заходя в магазин, будем иметь по 15–20 QR-кодов, а дальше попробуй догадайся, каким платить. Это делает неудобным безналичную операцию, хотя логически она крайне проста», – добавила она.