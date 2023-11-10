ЦБ хочет ввести единый QR-код для оплаты товаров

ЦБ хочет ввести единый QR-код для оплаты товаровНо не все банкиры поддерживают намерение регулятора и видят в этом монополию, с которой борется сам ЦБ
Банк России вместе с участниками рынка в ближайшие месяцы определится с тем, как реализовать идею унифицированного QR-кода для оплаты товаров и услуг, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова 9 ноября в ходе пленарной сессии Finopolis 2023. Регулятору нужно примерно три месяца, отметила она.
Многие клиенты жалуются в ЦБ на то, что теряются от изобилия QR-кодов при оплате, а для регулятора важно сохранить свободу выбора и ясность того, как совершается платеж, рассказала Скоробогатова. «В противном случае мы с вами, заходя в магазин, будем иметь по 15–20 QR-кодов, а дальше попробуй догадайся, каким платить. Это делает неудобным безналичную операцию, хотя логически она крайне проста», – добавила она.
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