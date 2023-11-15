Мошенники в 2023 году похитят у граждан 19 млрд рублей

Мошенники в 2023 году похитят у граждан 19 млрд рублейЗлоумышленники также заставили россиян набрать кредитов более чем на 200 млрд рублей
Объем средств, похищенных у граждан, за весь 2023 год составит 19 млрд руб., прогнозирует Сбербанк. Такую цифру в своем выступлении на конференции «SOC-форум 2023» привел зампред правления банка Станислав Кузнецов. По данным ЦБ, в 2022 г. объем хищений составил 14,2 млрд руб., т. е. в этом году показатель вырастет на 33%.
Но есть и более радикальные оценки объема хищений, следует из слов Кузнецова. «Есть официальные данные, а есть объем средств, похищенных, скажем так, по экспертным оценкам, – заявил топ-менеджер. – Это связано с тем, что многие компании не раскрывают свои данные, не показывают регуляторам реальную картину». Согласно этим экспертным оценкам, в 2022 г. объем хищений составлял 120 млрд руб., а в 2023 г. составит 150 млрд руб., подчеркнул Кузнецов.