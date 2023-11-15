Мошенники в 2023 году похитят у граждан 19 млрд рублей

Но есть и более радикальные оценки объема хищений, следует из слов Кузнецова. «Есть официальные данные, а есть объем средств, похищенных, скажем так, по экспертным оценкам, – заявил топ-менеджер. – Это связано с тем, что многие компании не раскрывают свои данные, не показывают регуляторам реальную картину». Согласно этим экспертным оценкам, в 2022 г. объем хищений составлял 120 млрд руб., а в 2023 г. составит 150 млрд руб., подчеркнул Кузнецов.