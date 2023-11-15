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Мошенники в 2023 году похитят у граждан 19 млрд рублей

Злоумышленники также заставили россиян набрать кредитов более чем на 200 млрд рублей
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Объем средств, похищенных у граждан, за весь 2023 год составит 19 млрд руб., прогнозирует Сбербанк. Такую цифру в своем выступлении на конференции «SOC-форум 2023» привел зампред правления банка Станислав Кузнецов. По данным ЦБ, в 2022 г. объем хищений составил 14,2 млрд руб., т. е. в этом году показатель вырастет на 33%.

Но есть и более радикальные оценки объема хищений, следует из слов Кузнецова. «Есть официальные данные, а есть объем средств, похищенных, скажем так, по экспертным оценкам, – заявил топ-менеджер. – Это связано с тем, что многие компании не раскрывают свои данные, не показывают регуляторам реальную картину». Согласно этим экспертным оценкам, в 2022 г. объем хищений составлял 120 млрд руб., а в 2023 г. составит 150 млрд руб., подчеркнул Кузнецов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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