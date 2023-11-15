Госдума готовится принять законопроект о передаче банковской тайны на аутсорсинг

Госдума готовится принять законопроект о передаче банковской тайны на аутсорсингПрофильный комитет палаты поддержал документ
Законопроект, который позволит банкам передавать на аутсорсинг разработку IT-решений и допускает хранение данных с банковской тайной в облачных сервисах, может быть принят в первом чтении уже 16 ноября. Об этом «Ведомостям» в кулуарах «SOC-Forum 2023» рассказал директор департамента информационной безопасности (ИБ) Банка России Вадим Уваров.
«Законопроект разрабатывался при участии Банка России, мы работали над ним больше года. Он готовится ко внесению в первом чтении. Я думаю, что в четверг он будет рассмотрен и принят в первом чтении», – сообщил Уваров. 14 ноября законопроект был поддержан комитетом Госдумы по финансовому рынку, сказал «Ведомостям» председатель комитета Анатолий Аксаков.
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