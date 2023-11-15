Госдума готовится принять законопроект о передаче банковской тайны на аутсорсинг

«Законопроект разрабатывался при участии Банка России, мы работали над ним больше года. Он готовится ко внесению в первом чтении. Я думаю, что в четверг он будет рассмотрен и принят в первом чтении», – сообщил Уваров. 14 ноября законопроект был поддержан комитетом Госдумы по финансовому рынку, сказал «Ведомостям» председатель комитета Анатолий Аксаков.