Долги российского бизнеса впервые превысили 100 трлн рублей

Чекмышев назвал рост кредиторской и дебиторской задолженности не очень позитивным трендом, так как это может усугубить ситуацию с числом продолжающихся дел о банкротстве организаций. В январе – июне этого года количество таких дел выросло «колоссально» – на 25% до 62 600 по состоянию на 1 июля по сравнению с 50 300 на начало года, рассказал замглавы ФНС.