Долги российского бизнеса впервые превысили 100 трлн рублей

Долги российского бизнеса впервые превысили 100 трлн рублейЭто грозит кризисом неплатежей во всей экономике, предупреждают эксперты
Кредиторская задолженность российских компаний впервые превысила 100 трлн руб. С начала года показатель вырос на 16% и на 1 августа составил почти 103 трлн руб. Об этом рассказал замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев в ходе форума «Банкротства – новая реальность» 16 ноября. Дебиторская задолженность бизнеса с начала года выросла на 14,4% до 99,078 трлн руб. к 1 августа.
Чекмышев назвал рост кредиторской и дебиторской задолженности не очень позитивным трендом, так как это может усугубить ситуацию с числом продолжающихся дел о банкротстве организаций. В январе – июне этого года количество таких дел выросло «колоссально» – на 25% до 62 600 по состоянию на 1 июля по сравнению с 50 300 на начало года, рассказал замглавы ФНС.