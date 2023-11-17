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Долги российского бизнеса впервые превысили 100 трлн рублей

Это грозит кризисом неплатежей во всей экономике, предупреждают эксперты
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

Кредиторская задолженность российских компаний впервые превысила 100 трлн руб. С начала года показатель вырос на 16% и на 1 августа составил почти 103 трлн руб. Об этом рассказал замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев в ходе форума «Банкротства – новая реальность» 16 ноября. Дебиторская задолженность бизнеса с начала года выросла на 14,4% до 99,078 трлн руб. к 1 августа.

Чекмышев назвал рост кредиторской и дебиторской задолженности не очень позитивным трендом, так как это может усугубить ситуацию с числом продолжающихся дел о банкротстве организаций. В январе – июне этого года количество таких дел выросло «колоссально» – на 25% до 62 600 по состоянию на 1 июля по сравнению с 50 300 на начало года, рассказал замглавы ФНС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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