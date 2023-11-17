Ставку льготной ипотеки могут дифференцировать по регионам

В ЦБ готовы обсуждать этот вопрос. «Мы не против льготных программ, но мы за то, чтобы льготные программы были адресными <...> И конечно, нужно дифференцировать [ставки]. Я думаю, нам это надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать. Уровень доходов населения может быть одним из критериев», – отметила Набиуллина.