Ставку льготной ипотеки могут дифференцировать по регионам

Ставку льготной ипотеки могут дифференцировать по регионамЗа такой подход выступает ЦБ, но он может оказаться необъективным и в итоге снизить доступность жилья, предупреждают банкиры
Банк России поддержал идею депутатов разработать льготную ипотечную программу с дифференцированной ставкой, привязанной к уровню дохода в том или ином регионе. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на пленарном заседании в Госдуме 16 ноября. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин аргументировал выдвинутое депутатами предложение тем, что «это хорошо скажется на развитии самих регионов»: такая программа позволит развивать строительство в небольших городах, а у граждан пропадет необходимость переезжать.
В ЦБ готовы обсуждать этот вопрос. «Мы не против льготных программ, но мы за то, чтобы льготные программы были адресными <...> И конечно, нужно дифференцировать [ставки]. Я думаю, нам это надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать. Уровень доходов населения может быть одним из критериев», – отметила Набиуллина.