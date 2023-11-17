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Ставку льготной ипотеки могут дифференцировать по регионам

За такой подход выступает ЦБ, но он может оказаться необъективным и в итоге снизить доступность жилья, предупреждают банкиры
Наталья Заруцкая
Если одновременно с льготной ипотекой выдавать субсидии региональным строительным компаниям, это замотивирует их активнее строить новые дома / Максим Стулов / Ведомости

Банк России поддержал идею депутатов разработать льготную ипотечную программу с дифференцированной ставкой, привязанной к уровню дохода в том или ином регионе. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на пленарном заседании в Госдуме 16 ноября. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин аргументировал выдвинутое депутатами предложение тем, что «это хорошо скажется на развитии самих регионов»: такая программа позволит развивать строительство в небольших городах, а у граждан пропадет необходимость переезжать.

В ЦБ готовы обсуждать этот вопрос. «Мы не против льготных программ, но мы за то, чтобы льготные программы были адресными <...> И конечно, нужно дифференцировать [ставки]. Я думаю, нам это надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать. Уровень доходов населения может быть одним из критериев», – отметила Набиуллина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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