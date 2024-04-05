Американцы угрожают зарубежным банкам из-за взаимодействия с Россией

Американские власти предпринимают точечные усилия по отсечению России от системы международных расчетов – они узнают об открытии отечественными банками новых корреспондентских счетов в иностранных, отслеживая рост оборотов в последних, и персонально предупреждают топ-менеджмент о негативных последствиях взаимодействия с контрагентами из России. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в крупной сырьевой компании. Информацию подтвердили источник в банке из топ-10, собеседник, близкий к теме расчетов в рамках БРИКС, и еще один человек, знакомый с проблемой. Речь идет о банках Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ, знают собеседники. Из-за усилий американцев средний «срок жизни» новых корсчетов у российских банков в иностранных составляет в среднем полгода, говорят они. «Ведомости» направили запрос в российские Минфин и ЦБ.