/ Финансы

Американцы угрожают зарубежным банкам из-за взаимодействия с Россией

Они отслеживают новые корсчета российских банков в иностранных
Артем Кульша
США следят за новыми корсчетами российских банков в иностранных и предупреждают те о негативных последствиях/ LEE JIN-MAN / AFP

Американские власти предпринимают точечные усилия по отсечению России от системы международных расчетов – они узнают об открытии отечественными банками новых корреспондентских счетов в иностранных, отслеживая рост оборотов в последних, и персонально предупреждают топ-менеджмент о негативных последствиях взаимодействия с контрагентами из России. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в крупной сырьевой компании. Информацию подтвердили источник в банке из топ-10, собеседник, близкий к теме расчетов в рамках БРИКС, и еще один человек, знакомый с проблемой. Речь идет о банках Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ, знают собеседники. Из-за усилий американцев средний «срок жизни» новых корсчетов у российских банков в иностранных составляет в среднем полгода, говорят они. «Ведомости» направили запрос в российские Минфин и ЦБ.

Это правда, что официальные лица США беседовали как с государственным, так и с частным сектором относительно рисков ведения бизнеса с российскими финансовыми учреждениями, попавшими под санкции, или использования таких систем, как платежная система «Мир», сообщил «Ведомостям» представитель минфина США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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