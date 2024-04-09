Аналитики НКР ждут повторения рекордной прибыли банков в 2024 году

Прогноз прибыли российских банков в 2024 г. у НКР сейчас самый оптимистичный на рынке. В ЦБ ожидают снижения показателя на 13–30% – в диапазон от 2,3 трлн до 2,8 трлн руб., или около 200 млрд руб. ежемесячно. У АКРА прогноз на уровне 2,9–3 трлн руб., у агентства «Эксперт РА» – 2,84 трлн руб. Экономисты Совкомбанка также ждут снижения показателя на 15–20% до 2,5–2,7 трлн руб. В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) ждут по итогам 2024 г. немногим больше 2 трлн руб.