/ Финансы

Аналитики НКР ждут повторения рекордной прибыли банков в 2024 году

Остальной рынок, включая ЦБ, пока не столь оптимистичен в прогнозах
Екатерина Литова
В первые месяцы этого года прибыль банковского сектора выше ожиданий ЦБ / Евгений Разумный / Ведомости

Российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли, пишут аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в новом обзоре: сектору по силам повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб. Возврат на капитал (ROE) составит 20–22% против 25% годом ранее. Ожидаемый агентством результат будет достигнут в случае отсутствия негативного влияния нестабильных составляющих прибыли – переоценки валюты или ценных бумаг.

Прогноз прибыли российских банков в 2024 г. у НКР сейчас самый оптимистичный на рынке. В ЦБ ожидают снижения показателя на 13–30% – в диапазон от 2,3 трлн до 2,8 трлн руб., или около 200 млрд руб. ежемесячно. У АКРА прогноз на уровне 2,9–3 трлн руб., у агентства «Эксперт РА» – 2,84 трлн руб. Экономисты Совкомбанка также ждут снижения показателя на 15–20% до 2,5–2,7 трлн руб. В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) ждут по итогам 2024 г. немногим больше 2 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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