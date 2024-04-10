Юристы увидели «профискальный крен» в делах о банкротстве после решения КС

Кредиторы, чьи обязательства обеспечены залогом, получают преимущество при распределении имущества должника – их требования погашаются в приоритетном порядке за счет 70–80% средств от реализации залога, следует из пп. 1 и 2 ст. 138 закона о банкротстве. Это значит, что эти деньги не будут распределены между остальными кредиторами. Но из п. 6 той же статьи следует, что уплата налогов, связанных с заложенным имуществом (земельного, транспортного и т. д.), которое продолжает эксплуатироваться в период банкротства должника, происходит до начала расчетов с залоговыми кредиторами за счет денег от использования или реализации такого актива.