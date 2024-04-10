/ Финансы

Юристы увидели «профискальный крен» в делах о банкротстве после решения КС

Суд не нашел противоречий в том, что налоговики получают средства от продажи залога до других кредиторов
Артем Кульша
Яна Суринская
КС не дал разъяснений нижестоящим судам, как определить соразмерность причитающихся налоговикам и залоговому кредитору сумм/ Андрей Гордеев / Ведомости

Конституционный суд (КС) после жалоб Сбербанка и «Агроторга», «дочки» Россельхозбанка, ограничил приоритет налоговой в делах о банкротстве. «Ведомости» ознакомились с решением КС от 9 апреля. Высшая инстанция не нашла противоречий Конституции в уплате налогов, связанных с заложенным имуществом, за счет денег от его использования или продажи до начала расчетов с залоговыми кредиторами. Одновременно с этим КС решил, что в конкретных делах суды вправе соразмерно распределить эти средства между налоговой и залогодержателем.

Кредиторы, чьи обязательства обеспечены залогом, получают преимущество при распределении имущества должника – их требования погашаются в приоритетном порядке за счет 70–80% средств от реализации залога, следует из пп. 1 и 2 ст. 138 закона о банкротстве. Это значит, что эти деньги не будут распределены между остальными кредиторами. Но из п. 6 той же статьи следует, что уплата налогов, связанных с заложенным имуществом (земельного, транспортного и т. д.), которое продолжает эксплуатироваться в период банкротства должника, происходит до начала расчетов с залоговыми кредиторами за счет денег от использования или реализации такого актива.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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