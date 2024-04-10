Юристы увидели «профискальный крен» в делах о банкротстве после решения КС

Юристы увидели «профискальный крен» в делах о банкротстве после решения КССуд не нашел противоречий в том, что налоговики получают средства от продажи залога до других кредиторов
Конституционный суд (КС) после жалоб Сбербанка и «Агроторга», «дочки» Россельхозбанка, ограничил приоритет налоговой в делах о банкротстве. «Ведомости» ознакомились с решением КС от 9 апреля. Высшая инстанция не нашла противоречий Конституции в уплате налогов, связанных с заложенным имуществом, за счет денег от его использования или продажи до начала расчетов с залоговыми кредиторами. Одновременно с этим КС решил, что в конкретных делах суды вправе соразмерно распределить эти средства между налоговой и залогодержателем.
Кредиторы, чьи обязательства обеспечены залогом, получают преимущество при распределении имущества должника – их требования погашаются в приоритетном порядке за счет 70–80% средств от реализации залога, следует из пп. 1 и 2 ст. 138 закона о банкротстве. Это значит, что эти деньги не будут распределены между остальными кредиторами. Но из п. 6 той же статьи следует, что уплата налогов, связанных с заложенным имуществом (земельного, транспортного и т. д.), которое продолжает эксплуатироваться в период банкротства должника, происходит до начала расчетов с залоговыми кредиторами за счет денег от использования или реализации такого актива.