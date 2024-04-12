/ Финансы

ЦБ снизит ставки отчислений по рублевым вкладам и повысит по валютным

В итоге страховая ответственность АСВ может вырасти на 900 млрд рублей
Екатерина Литова
Кроме вкладов населения, регулятор предлагает увеличить страховое покрытие по счетам эскроу с 10 млн до 20 млн руб./ Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России хочет повысить привлекательность долгосрочных рублевых депозитов для населения – увеличить по ним страховое покрытие и снизить ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Валютные сбережения ЦБ хочет дестимулировать и, наоборот, повысить отчисления банков. Об этом говорится в докладе для обсуждений «Дифференциация лимита страхового возмещения и ставок страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от вида, срока и валюты вклада». В документе регулятор презентует видение, как сократить разрывы срочности активов и пассивов. По мнению ЦБ, это «особенно важно на фоне значительно возросшего спроса реального сектора экономики на инвестиционные кредиты для структурной адаптации экономики». Ввести новое регулирование Банк России планирует в 2024–2025 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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