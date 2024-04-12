ЦБ снизит ставки отчислений по рублевым вкладам и повысит по валютным

Банк России хочет повысить привлекательность долгосрочных рублевых депозитов для населения – увеличить по ним страховое покрытие и снизить ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Валютные сбережения ЦБ хочет дестимулировать и, наоборот, повысить отчисления банков. Об этом говорится в докладе для обсуждений «Дифференциация лимита страхового возмещения и ставок страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от вида, срока и валюты вклада». В документе регулятор презентует видение, как сократить разрывы срочности активов и пассивов. По мнению ЦБ, это «особенно важно на фоне значительно возросшего спроса реального сектора экономики на инвестиционные кредиты для структурной адаптации экономики». Ввести новое регулирование Банк России планирует в 2024–2025 гг.