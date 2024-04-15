В Чечне и Ингушетии гражданам чаще всего отказывают в продаже ОСАГО

В Чечне и Ингушетии гражданам чаще всего отказывают в продаже ОСАГООба региона входят в зоны с наиболее распространенным страховым мошенничеством
Страховые компании чаще всего отказывают в оформлении ОСАГО водителям из Чечни и Ингушетии: на территории этих регионов обязательные полисы удается оформить успешно в 2% и 1,2% случаев соответственно, следует из исследования онлайн-сервиса по агрегированию и оформлению страховых полисов «Пампаду». Сервис провел 200 000 расчетов стоимости ОСАГО от 12 страховщиков за январь – февраль. Расчеты использовались только для легковых автомобилей, приобретенных с целью личного использования.
Ингушетия и Чечня наряду с другими регионами Северного Кавказа – Республикой Дагестан и Карачаево-Черкесией (доля одобрений – 40,4%) – относятся к красным зонам ОСАГО, где больше всего распространено страховое мошенничество с автогражданкой, следует из последнего мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО Банка России. В этой же зоне находится Новосибирская область с долей одобрений заявок 48%. В числе других аутсайдеров по уровню одобрения также Северная Осетия – Алания (19%), Кабардино-Балкария (10%) – оба региона лишь в 2023 г. покинули красную зону мониторинга ЦБ и перешли в желтую.