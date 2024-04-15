/ Финансы

В Чечне и Ингушетии гражданам чаще всего отказывают в продаже ОСАГО

Оба региона входят в зоны с наиболее распространенным страховым мошенничеством
Софья Шелудченко
Больше всего отказов в продаже страховки приходится на Чечню, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Новосибирскую область и Кабардино-Балкарию/ Евгений Разумный / Ведомости

Страховые компании чаще всего отказывают в оформлении ОСАГО водителям из Чечни и Ингушетии: на территории этих регионов обязательные полисы удается оформить успешно в 2% и 1,2% случаев соответственно, следует из исследования онлайн-сервиса по агрегированию и оформлению страховых полисов «Пампаду». Сервис провел 200 000 расчетов стоимости ОСАГО от 12 страховщиков за январь – февраль. Расчеты использовались только для легковых автомобилей, приобретенных с целью личного использования.

Ингушетия и Чечня наряду с другими регионами Северного Кавказа – Республикой Дагестан и Карачаево-Черкесией (доля одобрений – 40,4%) – относятся к красным зонам ОСАГО, где больше всего распространено страховое мошенничество с автогражданкой, следует из последнего мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО Банка России. В этой же зоне находится Новосибирская область с долей одобрений заявок 48%. В числе других аутсайдеров по уровню одобрения также Северная Осетия – Алания (19%), Кабардино-Балкария (10%) – оба региона лишь в 2023 г. покинули красную зону мониторинга ЦБ и перешли в желтую.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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