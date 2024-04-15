/ Финансы

ЦБ проверяет аудитора «Киви банка»

С прошлого года на организации выросла нагрузка в части проверок подозрительности операций
Екатерина Литова
Ирина Казьмина
Алексей Орлов / Ведомости

ЦБ проверяет аудитора «Киви банка» – компанию Kept. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с содержанием претензий регулятора, и подтвердил источник, близкий к ЦБ. В феврале регулятор отозвал у банка лицензию, обвинив его в том числе в нарушении антиотмывочного законодательства. По словам собеседников «Ведомостей», регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций. ЦБ на протяжении последних лет неоднократно вводил ограничения против банка и выдавал ему предписания.

Финансовую организацию ранее проверяла международная сеть KMPG, но в июне 2022 г. она ушла из России из-за санкций. Kept с того момента стала ее правопреемником. Проверку Kept проводит департамент корпоративных отношений Банка России – это подразделение отвечает за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, которые оказывают услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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