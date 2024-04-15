ЦБ проверяет аудитора «Киви банка» – компанию Kept. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с содержанием претензий регулятора, и подтвердил источник, близкий к ЦБ. В феврале регулятор отозвал у банка лицензию, обвинив его в том числе в нарушении антиотмывочного законодательства. По словам собеседников «Ведомостей», регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций. ЦБ на протяжении последних лет неоднократно вводил ограничения против банка и выдавал ему предписания.