Что такое банкротство граждан

Если за полгода объявились кредиторы, которых должник не упомянул в заявлении, то по закону они вправе настоять на том, чтобы внесудебная процедура прекратилась и запустилось банкротство через суд. В некоторых случаях перенести банкротство в суд могут и те кредиторы, которых заемщик перечислил в заявлении: например, если человек занизил сумму долга, чтобы вписаться в лимит для внесудебного банкротства, скрыл имущество или намеренно избавился от активов, чтобы не платить по долгам.