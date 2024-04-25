Что такое банкротство граждан

Что такое банкротство гражданЭто законное списание долгов перед банками или МФО
Банкротство физических лиц (граждан) – это законное списание долгов. С его помощью можно избавиться от необходимости погашать задолженность по кредитам в банках, в том числе по ипотеке, а также по займам в микрофинансовых организациях (МФО), оплате коммунальных услуг и налогам. Исключение составляют выплаты по алиментам и возмещение ущерба здоровью и жизни других людей.
Внесудебное и судебное банкротство
Если у человека есть долги на сумму от 25 000 до 1 млн руб., то он может объявить себя банкротом без суда через многофункциональный центр (МФЦ). Начать процедуру внесудебного банкротства гражданин может при выполнении еще нескольких условий:
– взыскание долга длится как минимум семь лет, но судебные приставы не нашли имущества, за счет которого можно его погасить;
– в отношении должника нет незавершенных исполнительных производств;
– кредитор не меньше года списывает с человека деньги по исполнительному листу, но долг еще не удалось погасить, а основным источником дохода должника является пенсия или ежемесячные детские пособия.
В остальных случаях банкротство возможно только через суд. Причем когда общая сумма долгов превышает 500 000 руб. и нет возможности платить по ним в срок, то должник обязан объявить о банкротстве.
Начать процедуру банкротства в суде может сам гражданин, его кредиторы – банки или МФО – или Федеральная налоговая служба (ФНС) при выполнении следующих условий: требования к должнику составляют не менее чем 500 000 руб., срок неуплаты – от трех месяцев, а дохода и какого-либо имущества, с помощью которых можно выплатить долги, у него нет.
Банкротство через МФЦ
Внесудебное банкротство дает возможность списать неподъемные долги за полгода. Процесс делится на три этапа.
На первом нужно обратиться в МФЦ по месту жительства или пребывания и заполнить типовое заявление со сведениями о себе (ФИО, СНИЛС, ИНН и т. д.) и приложить список всех кредиторов и суммы задолженности перед ними. Люди, которые получают пенсию или детское пособие, должны приложить к заявлению подтверждающий это документ: его можно заказать в отделении Социального фонда России или другом ведомстве, которое начисляет пенсию (МВД, Минобороны и т. д.).
На втором этапе МФЦ передает данные в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Информация о начале процедуры банкротства появится в реестре в течение четырех рабочих дней, с этого момента долг гражданина по указанным в заявлении кредитам и займам перестанет расти – кредиторы должны будут списать проценты, штрафы и пени, которые должны были продолжать начислять на долги.
После этого запускается внесудебное банкротство (третий этап). По истечении полугода процедура завершается, запись об этом появляется в ЕФРСБ, и человек освобождается от перечисленных в заявлении долгов. Если за время процедуры финансовое состояние заемщика улучшится, то в течение пяти рабочих дней он обязан сообщить об этом в МФЦ и процедура банкротства прекратится.
Если за полгода объявились кредиторы, которых должник не упомянул в заявлении, то по закону они вправе настоять на том, чтобы внесудебная процедура прекратилась и запустилось банкротство через суд. В некоторых случаях перенести банкротство в суд могут и те кредиторы, которых заемщик перечислил в заявлении: например, если человек занизил сумму долга, чтобы вписаться в лимит для внесудебного банкротства, скрыл имущество или намеренно избавился от активов, чтобы не платить по долгам.
Этапы банкротства через суд
Чтобы обанкротить себя самостоятельно, гражданин должен подать заявление в арбитражный суд в свободной форме – в нем указать кредиторов и сумму долга перед ними, назвать причины ухудшения финансового состояния, сообщить о своем имуществе, активах и банковских счетах. К заявлению надо приложить документы, которые подтверждают задолженности, а также квитанцию об оплате госпошлины (300 руб.), паспорт, выписки по счетам, СНИЛС, ИНН, справку об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя (ИП) и опись документов.
Также надо заранее выбрать и указать в заявлении саморегулируемую организацию (СРО) арбитражных управляющих: по возможности именно из этой СРО суд назначит финансового управляющего, который станет посредником между должником, судом и кредиторами, – он проведет анализ материального положения должника и будет управлять его долгами, деньгами и имуществом.
Заявление о банкротстве надо подать в арбитражный суд по месту регистрации – сделать это можно лично, по почте или через портал госуслуг. Помимо госпошлины придется оплатить услуги финансового управляющего (от 25 000 руб.), публикацию информации на сайте ЕФРСБ (около 400 руб.), почтовые расходы для обмена документами с кредиторами и госорганами и некоторые другие расходы.
В ходе заседания суд изучит доходы и имущество потенциального банкрота и решит, начинать процедуру банкротства или признать заявление необоснованным. На принятие решения у суда может уйти от 15 дней до трех месяцев. Если он одобрит заявление, на долг перестанут начисляться штрафы и пени и все вопросы будет решать назначенный судом финансовый управляющий от СРО.
Само банкротство может проходить по нескольким сценариям. На любом этапе процедуры через финансового управляющего можно попробовать договориться с кредиторами о мировом соглашении – например, о списании долга. После заключения мирового соглашения дело о банкротстве прекращается, но нарушение договоренности снова приведет должника в суд.
Финансовый управляющий может договориться с кредиторами о реструктуризации долга, т. е. о новых сроках и условиях его погашения. Если мировое соглашение и реструктуризация долга невозможны, то суд признает должника банкротом и его имущество распродадут, чтобы расплатиться с кредиторами. При этом человека нельзя лишить предметов первой необходимости и единственного жилья, но не в случае, если это жилье оформлено в ипотеку. В течение одного рабочего дня с момента признания банкротом человек должен передать финансовому управляющему все свои банковские карты.
Что будет после признания банкротства
Если должник не нарушал процедуру банкротства, его долги считаются погашенными. В течение 10 дней после завершения процедуры финансовый управляющий разместит уведомление в ЕФРСБ. Затем в течение пяти рабочих дней банки должны разморозить счета банкрота.
После банкротства гражданин не может открывать ИП в течение года, работать на руководящих должностях от трех лет, снова объявлять себя банкротом пять лет при судебном банкротстве и 10 лет при внесудебном. Подавать заявки на новые кредиты можно, но высока вероятность отказа. Кроме того, суд вправе запретить выезд за границу и наложить другие запреты.