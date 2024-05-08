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/ Финансы

Выдачи ипотеки и потребкредитов сбавляют темпы роста

В апреле динамика резко замедлилась после двузначных показателей февраля – марта
Наталья Заруцкая
Сильное замедление ипотечного кредитования в этом году связано с мерами Банка России по охлаждению рынка / Евгений Разумный / Ведомости

Граждане продолжают активно брать ипотеку и кредиты наличными: в апреле рост по сравнению с мартом составил 4,2 и 2,2% соответственно, банки выдали ипотечных займов на 460,2 млрд руб., а необеспеченных – на 607,1 млрд руб. Это следует из предварительного экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG. Но месячные темпы выдач ипотеки сильно замедлились в сравнении с ростом на 19% в феврале и на 34% в марте. Относительно аналогичного периода 2023 г. объемы упали на 19%. В количественном выражении граждане взяли 110 100 кредитов на покупку жилья, что на 7% больше марта, но средний размер одной ссуды уменьшился на 2% и составил 4,18 млн руб.

В необеспеченном кредитовании ситуация немного иная. Количество кредитов сократилось за месяц на 4%, составив 3,2 млн, а рост общего объема выдач на 2,2% обеспечило увеличение среднего размера одной ссуды на 6% до 190 400 руб. Относительно динамики февраля (27%) и марта (21%) в апреле темпы роста также сильно сократились. Но в годовой динамике объем выдач вырос на 2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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