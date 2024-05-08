Выдачи ипотеки и потребкредитов сбавляют темпы роста

Граждане продолжают активно брать ипотеку и кредиты наличными: в апреле рост по сравнению с мартом составил 4,2 и 2,2% соответственно, банки выдали ипотечных займов на 460,2 млрд руб., а необеспеченных – на 607,1 млрд руб. Это следует из предварительного экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG. Но месячные темпы выдач ипотеки сильно замедлились в сравнении с ростом на 19% в феврале и на 34% в марте. Относительно аналогичного периода 2023 г. объемы упали на 19%. В количественном выражении граждане взяли 110 100 кредитов на покупку жилья, что на 7% больше марта, но средний размер одной ссуды уменьшился на 2% и составил 4,18 млн руб.