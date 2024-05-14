Банки предложили отменить страховые взносы по длинным безотзывным вкладам

Банки предлагают полностью отменить отчисления в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по длинным безотзывным сберегательным инструментам. Это необходимо, чтобы банки были заинтересованы предлагать гражданам долгосрочные сбережения, повысив их привлекательность: кредитные организации считают завышенной оцененную ЦБ в 10–15% долю возможного перетока рублевых средств на вклады свыше трех лет после снижения ставки взносов с 0,48 до 0,2%. Инициатива выдвинута банками в письме Ассоциации банков России (АБР) в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. «Ведомости» ознакомились с документом.