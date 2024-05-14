Банки предложили отменить страховые взносы по длинным безотзывным вкладам

Банки предложили отменить страховые взносы по длинным безотзывным вкладамНаряду с налоговыми льготами это нужно для повышения привлекательности таких инструментов
Банки предлагают полностью отменить отчисления в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по длинным безотзывным сберегательным инструментам. Это необходимо, чтобы банки были заинтересованы предлагать гражданам долгосрочные сбережения, повысив их привлекательность: кредитные организации считают завышенной оцененную ЦБ в 10–15% долю возможного перетока рублевых средств на вклады свыше трех лет после снижения ставки взносов с 0,48 до 0,2%. Инициатива выдвинута банками в письме Ассоциации банков России (АБР) в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. «Ведомости» ознакомились с документом.
В своем письме банкиры дали первую оценку апрельских предложений ЦБ по дифференциации лимита страхового возмещения и ставок взносов в зависимости от вида, срока и валюты вклада. Представитель Банка России подтвердил получение письма и добавил, что ответит на него в установленном порядке.