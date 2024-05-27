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Костин рассказал богатым клиентам ВТБ о международных расчетах и филиале в Шанхае

Также глава банка порассуждал о дедолларизации и инвестициях
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости

«Мы очень ценим и любим вас, и эта любовь – самая надежная, потому что она по расчету». Так начал свою встречу с состоятельными клиентами ВТБ председатель правления банка Андрей Костин – она прошла утром в пятницу, 24 мая. «Ведомости» следили за трансляцией.

Клиенты сегмента private banking (порог входа – от 15 млн руб.) составляют примерно 40% пассивов ВТБ, еще 20% приходится на группу «Привилегия» (от 2,5 млн руб.), рассказал Костин: для банка это очень серьезное, но дорогое подспорье. Но ВТБ хочет избавиться от имиджа банка для корпоративных и крупных частных клиентов и в новой стратегии до 2026 г., принятой в конце прошлого года, определил одной из ключевых задач рост числа розничных клиентов с нынешних 22 млн до 35 млн. Другие задачи – развитие регионального бизнеса, новых технологий и международных расчетов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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