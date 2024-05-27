Костин рассказал богатым клиентам ВТБ о международных расчетах и филиале в Шанхае

Клиенты сегмента private banking (порог входа – от 15 млн руб.) составляют примерно 40% пассивов ВТБ, еще 20% приходится на группу «Привилегия» (от 2,5 млн руб.), рассказал Костин: для банка это очень серьезное, но дорогое подспорье. Но ВТБ хочет избавиться от имиджа банка для корпоративных и крупных частных клиентов и в новой стратегии до 2026 г., принятой в конце прошлого года, определил одной из ключевых задач рост числа розничных клиентов с нынешних 22 млн до 35 млн. Другие задачи – развитие регионального бизнеса, новых технологий и международных расчетов.