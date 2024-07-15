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ЦБ отказал ломбардам в моратории на ограничение полной стоимости кредита

С такой просьбой игроки обратились к регулятору через бизнес-объединения
Наталья Заруцкая
Ограничение по ПСК непосредственно влияет на финансовую модель ломбардов, ограничивая их доходность/ Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России не планирует в 2024 г. вводить мораторий на ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для ломбардов по их просьбе, сообщил «Ведомостям» его представитель. ПСК, помимо самой ставки, включает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку. Предельное значение показателя для ломбардов на III квартал для займов с залогом в виде транспортного средства составляет 88,651%, а с залогом в виде иного имущества – 118,66%, следует из данных ЦБ.

В то же время для банковских нецелевых кредитов в зависимости от суммы и срока предельный уровень ПСК находится в диапазоне 28,653–59,829%, по необеспеченным займам микрофинансовых организаций (МФО) в зависимости от суммы и срока ПСК составляет 57,848–292%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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