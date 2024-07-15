ЦБ отказал ломбардам в моратории на ограничение полной стоимости кредита

Банк России не планирует в 2024 г. вводить мораторий на ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для ломбардов по их просьбе, сообщил «Ведомостям» его представитель. ПСК, помимо самой ставки, включает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку. Предельное значение показателя для ломбардов на III квартал для займов с залогом в виде транспортного средства составляет 88,651%, а с залогом в виде иного имущества – 118,66%, следует из данных ЦБ.