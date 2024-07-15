ЦБ отказал ломбардам в моратории на ограничение полной стоимости кредита

ЦБ отказал ломбардам в моратории на ограничение полной стоимости кредитаС такой просьбой игроки обратились к регулятору через бизнес-объединения
Банк России не планирует в 2024 г. вводить мораторий на ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для ломбардов по их просьбе, сообщил «Ведомостям» его представитель. ПСК, помимо самой ставки, включает все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку. Предельное значение показателя для ломбардов на III квартал для займов с залогом в виде транспортного средства составляет 88,651%, а с залогом в виде иного имущества – 118,66%, следует из данных ЦБ.
В то же время для банковских нецелевых кредитов в зависимости от суммы и срока предельный уровень ПСК находится в диапазоне 28,653–59,829%, по необеспеченным займам микрофинансовых организаций (МФО) в зависимости от суммы и срока ПСК составляет 57,848–292%.
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