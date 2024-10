Генпрокуратура хочет взыскать с Украины ущерб за экспроприацию «дочки» Сбербанка

Генпрокуратура просит российский суд взыскать с украинских властей, местного ЦБ и двух американских банков солидарно $372 млн за то, что Украина незаконно экспроприировала у Сбербанка его бывшую «дочку» – Международный резервный банк (МР-банк), ущерб предлагается возмещать за счет денег американских банков на их счетах в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с исковыми требованиями. Генпрокуратура подала заявление в Арбитражный суд Московской области 30 сентября. Ответчиками выступают Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Нацбанк страны, госпредприятие «Национальный фонд инвестиций Украины» и американские банки The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) и JPMorgan Chase.