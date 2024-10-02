Генпрокуратура хочет взыскать с Украины ущерб за экспроприацию «дочки» Сбербанка

США и другие недружественные государства воспользовались событиями на Украине, чтобы в нарушение общепризнанных норм и принципов международного права завладеть суверенным имуществом России за границей, объясняют источники «Ведомостей» позицию истца. Для этого Украина в марте 2022 г. приняла закон о принудительном изъятии объектов права собственности России и ее резидентов. Генпрокуратура считает этот закон противоречащим Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны (без абсолютной необходимости для военных операций воспрещается изъятие и уничтожение имущества другого государства). В этих же целях Штаты ввели блокирующие санкции против Сбербанка, что привело к заморозке всех его активов в американской юрисдикции.