Генпрокуратура хочет взыскать с Украины ущерб за экспроприацию «дочки» Сбербанка

Генпрокуратура хочет взыскать с Украины ущерб за экспроприацию «дочки» СбербанкаВедомство предлагает возместить его за счет денег американских банков в России
Генпрокуратура просит российский суд взыскать с украинских властей, местного ЦБ и двух американских банков солидарно $372 млн за то, что Украина незаконно экспроприировала у Сбербанка его бывшую «дочку» – Международный резервный банк (МР-банк), ущерб предлагается возмещать за счет денег американских банков на их счетах в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с исковыми требованиями. Генпрокуратура подала заявление в Арбитражный суд Московской области 30 сентября. Ответчиками выступают Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Нацбанк страны, госпредприятие «Национальный фонд инвестиций Украины» и американские банки The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) и JPMorgan Chase.
Ведомство просит суд взыскать в пользу Сбербанка в счет «частичного возмещения ущерба» все 6,25 млрд руб., которые хранятся у BNY Mellon на российских спецсчетах С. Оставшуюся часть ущерба Генпрокуратура просит возместить со счетов JPMorgan.
Ведомство попросило суд наложить арест на все денежные средства американских банков – у BNY Mellon счета С находятся в Ситибанке (6,25 млрд руб.), а у JPMorgan – в его российской «дочке» «Дж.П. Морган банк Интернешнл» (87,2 млрд руб.). При этом в январе Владимир Путин своим указом запретил любые обеспечительные меры в отношении активов на счетах С.
Нацбанк Украины отозвал лицензию у МР-банка 25 февраля 2022 г. и решил его ликвидировать. В мае 2022 г. СНБО Украины постановил принудительно изъять принадлежащие Сбербанку акции, а также другие финансовые активы в виде прав требования долга к МР-банку на 14,9 млрд гривен (около 34,6 млрд руб. по текущему курсу). Исключением стали 3 млрд гривен, которые направились на удовлетворение требований кредиторов.
Генпрокуратура просит признать действия всех ответчиков по изъятию имущества МР-банка нарушающими права и законные интересы России, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, в ведомстве считают, что ответчики вопреки нормам международного права реализовали незаконные рестрикции, участвовали в посягательствах на национальные интересы России и «заняли линию поведения против суверенитета, экономики, безопасности и обороноспособности России».
Суть претензий
США и другие недружественные государства воспользовались событиями на Украине, чтобы в нарушение общепризнанных норм и принципов международного права завладеть суверенным имуществом России за границей, объясняют источники «Ведомостей» позицию истца. Для этого Украина в марте 2022 г. приняла закон о принудительном изъятии объектов права собственности России и ее резидентов. Генпрокуратура считает этот закон противоречащим Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны (без абсолютной необходимости для военных операций воспрещается изъятие и уничтожение имущества другого государства). В этих же целях Штаты ввели блокирующие санкции против Сбербанка, что привело к заморозке всех его активов в американской юрисдикции.
Тем самым, говорят собеседники, подтверждается обоюдный замысел властей США и Украины, направленный на «повсеместное преследование, удержание и захват российского имущества, в том числе для его использования против обороноспособности России». В качестве «объекта посягательства» ответчиками выбран актив на территории Украины – МР-банк, которым с 2007 г. полностью владел Сбербанк.
В период стабильного осуществления банком финансовой деятельности на Украине у МР-банка были корреспондентские счета в BNY Mellon и JPMorgan на $372 млн. На начальном этапе актив, «намеченный к захвату», был обездвижен – СНБО в 2021 г. установил запрет на вывод капитала МР-банка за пределы страны и его отчуждение связанными с банком лицами. Наряду с отзывом лицензии и процедурой ликвидации власти Украины ввели внешнее управление в банк, исключив из этого процесса «Сбер», отмечают источники «Ведомостей».
Сбербанк утратил право собственности, лишился фактического и юридического контроля над своей «дочкой» и способности участвовать в распределении ее прибыли. В свою очередь, бюджетная система России потеряла возможность получать доход от деятельности МР-банка за рубежом. При этом Сбербанк в российском суде уже отсудил 95,3 млн евро и $404,6 млн долга с бывшей «дочки» по одному из соглашений. Но выплаты ликвидатором не произведены.
«Завершающим этапом захвата собственности» Сбербанка стала противоправная передача всех ценных бумаг и имущества МР-банка в пользу Национального фонда инвестиций Украины, считает Генпрокуратура. По мнению истца, действия госорганов Украины по изъятию активов МР-банка «противны основам правопорядка», нарушают фундаментальный принцип неприкосновенности собственности, закрепленный конституциями обеих стран.
В свою очередь, депонированные МР-банком у иностранных банков средства удерживаются ими в отсутствие какого-либо судебного решения. А собственнику утраченного на Украине имущества, т. е. Сбербанку, в добровольном порядке эти средства не возвращены, отмечают собеседники «Ведомостей». Вместо этого в начале 2022 г. BNY Mellon и JPMorgan прекратили банковскую и инвестиционную деятельность в России, отказались от законопослушной экономической линии поведения и присоединились к рестрикциям США и Украины.
Таким образом, приходит к выводу Генпрокуратура, американские банки принимают активное участие в лишении основного собственника права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом, нарушая поправки к собственной конституции, согласно которым ни одно лицо не должно лишаться собственности без должной правовой процедуры и справедливой компенсации.
Источники «Ведомостей» напоминают, что американские банки также являются учредителями и спонсорами крупнейших корпораций: General Dynamics Corporation, Lockheed Martin, Raytheon Technologies. Они производят оружие, боеприпасы и поставляют военную технику для украинской террористической организации «Азов
Наряду с этим органы власти Украины «самовольно присвоили капитал МР-банка», депонированный в американских банках – для его получения в американские банки ликвидатором МР-банка направлены ордера о переводе средств с его счетов в пользу Нацбанка Украины, считает истец. В свою очередь, Штаты намерены передать Украине имущество российского происхождения, включая замороженные активы Сбербанка и денежные средства МР-банка, для их использования против обороны и безопасности России. Для этого конгресс США в апреле 2024 г. принял законопроект, регламентирующий внесудебный порядок такой передачи.
Этими конкретными мерами подтверждается согласованность противоправных действий ответчиков по завладению и распоряжению собственностью России и ее резидентов, делает вывод Генпрокуратура. Нарушенные ответчиками публичные интересы России подлежат восстановлению путем признания права собственности Сбербанка на средства МР-банка в размере $372 млн, находящиеся на счетах в американских банках, и их последующего взыскания в пользу российского. В качестве способа защиты это прямо предусмотрено ст. 12 ГК РФ.
Как показывает актуальная судебная практика, иски Генпрокуратуры в интересах России удовлетворяются в подавляющем большинстве вне зависимости от того, как сформулированы и обоснованы требования, говорит управляющий партнер адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков. И скорее всего, данный иск не станет исключением, считает эксперт, требования будут удовлетворены, как и ходатайство об обеспечительных мерах. Если требования касаются активов банков на территории России, то исполнить решение суда не составит большого труда, считает Матюшенков.
У Генпрокуратуры высокие шансы признать незаконность действий ответчиков, соглашается юрист АБ NSP Глеб Бойко. По его словам, действия ответчиков действительно можно рассмотреть как экспроприацию и, продолжает он, в сложившаяся судебная практика показывает, что такие действия противоречат российскому публичному порядку. С другой стороны, рассуждает Бойко, обратить взыскание на данные активы пока невозможно, так как нынешняя редакция указа президента от марта 2022 г. N95 не предполагает возможности обращения взыскания на денежные средства на счетах типа C, если судебный акт вынесен после 3 января 2024 г.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру и Сбербанк.