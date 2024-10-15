Аналитики прогнозируют рост ипотечных ставок из-за стандарта кредитования

Банковское сообщество утвердило согласованный 23 сентября с ЦБ новый стандарт ипотечного кредитования, который призван защитить права и интересы ипотечных заемщиков. Он вступает в силу с июля 2025 г. и предусматривает отмену дополнительных комиссий за установление пониженных ставок, а также запрет на вознаграждения банкам за такие ставки от застройщиков. Ипотечные кредиты не должны выдаваться на срок более 30 лет и превышать 80% от справедливой стоимости жилья. Помимо этого документ требует от банков доносить до заемщиков в доступной форме все условия кредита и связанные с ним риски.