Аналитики «Финама» дали прогноз по нефтегазовому сектору России

Аналитики «Финама» дали прогноз по нефтегазовому сектору РоссииОни ожидают сохранения высоких цен на нефть, при этом санкции могут привести к издержкам
Цена марки Brent находится в зоне турбулентности: после недавнего роста до отметки $80 за баррель она снова начала снижаться и на данный момент колеблется в диапазоне $75-80 за баррель. 3 февраля апрельский фьючерс торговался по $76,55 (+1,16%). Учитывая успешную координацию среди стран-участниц ОПЕК+, а также новые санкции против российских нефтяных компаний, аналитики инвесткомпании «Финам» ожидают, что цена на нефть данной марки будет в I квартале на уровне $80 за баррель.
Основным поводом для роста цен стали новые американские санкции (их Белый дом еще под руководством Джо Байдена ввел 10 января) против нефтяного сектора России, пишут аналитики «Финама» в новой стратегии по нефтегазовому сектору. В частности, в SDN-лист попали «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» (третья и четвертая по объемам добычи нефтяные компании в России), 183 судна (преимущественно танкеры, перевозящие российскую нефть), а также отдельные проекты прочих российских нефтяников. По разным оценкам, попавшие под санкции суда могли перевозить порядка 1,5 млн барр./сутки, что эквивалентно почти 1,5% от мирового предложения.
Эксперты «Финама» отмечают, что новые санкции против российской нефтянки приведут как минимум к временному увеличению дисконта на российские сорта нефти Urals и ESPO и снижению добычи и экспорта на несколько сотен тысяч баррелей в сутки (сейчас добыча в России составляет около 10 млн барр./сутки). Если в последние месяцы дисконт Urals по отношению к Brent лишь немного превышал $10 за баррель, то после санкций он может вырасти до $15-20 за баррель, отмечают аналитики «Финама». Также уже сейчас сорт ESPO, который ранее продавался почти без скидки, торгуется с дисконтом около $6–7 за баррель. В то же время, считают в «Финаме», даже с учетом прогнозного увеличения дисконта рублевая стоимость нефти Urals останется в диапазоне 6000–6500 руб./барр., что является комфортным для отрасли уровнем.
Первый эффект от санкций заметен уже сейчас. По данным Bloomberg, морской экспорт нефти из России сократился до 2,75 млн барр./сутки, что соответствует минимальному уровню за последние месяцы. Конкретный негативный эффект и способность российского сектора восстановиться будут понятны только в течение нескольких месяцев, полагают в «Финаме». В такой ситуации инвестаналитики считают оправданным делать ставку на не попавшие под новые ограничения компании с крепким балансом и высокой дивидендной доходностью.
По мнению «Финама», попавшие под санкции компании («Газпром нефть» «Сургутнефтегаз») могут быть вынуждены сфокусироваться на внутреннем рынке, в то время как их более удачливые конкуренты, наоборот, нарастят экспорт. Экспорт является более маржинальным направлением бизнеса, в связи с чем в случае реализации частичного обмена рынками маржинальность бизнеса попавших под санкции компаний может снизиться, пишет в стратегии аналитическое управление «Финама». В нем говорится, что «Сургутнефтегаз» с точки зрения нефтяного бизнеса находится в более уязвимом положении, так как у него доля экспорта выше, чем у ориентированной на внутренний рынок «Газпром нефти».
Российские газовые компании, считают в «Финаме», уже отыграли имевшиеся негативные факторы, но не в полной мере еще учитывает возможный позитив. «Газпром» 2025 г. перейдет к более активному снижению долговой нагрузки, что может привести к возобновлению дивидендов на горизонте 1-2 лет, а за счет сотрудничества с Китаем, Ираном и странами Средней Азии «Газпром» постепенно будет восстанавливать объемы экспорта. «Новатэк» находится в ожидании завершения производства первых танкеров ледового класса в России, что позволит хотя бы частично запустить новые проекты в сфере СПГ. В «Финаме» отмечают, что сейчас газовые компании имеют низкую по историческим меркам оценку по мультипликаторам.
Фаворитами «Финама» являются «Газпром» и «Роснефть» – апсайд по акциям у инвесткомпании составляет 30% и 25%, соответственно – с целевой ценой 179,4 руб. и 669,7 руб., с рейтингом «покупать». У «Транснефти» – 1360 руб. (17%), у «Лукойла» – 8395 руб. (17%). Негативный взгляд у «Финама» на бумаги «Татнефти» с рейтингом «держать» – аналитики прогнозируют снижение «префов» и обыкновенных акций на 1 и 3% соответственно (659,2 и 664,5 руб.). По бумагам «Башнефти» у инвесткомпании еще более негативный взгляд – «Финам» ждет снижения «префов» на 18% (1122 руб.), а обыкновенных акций – на 40% (1537 руб.) с рейтингом «продавать».
Более консервативной идеей в российском нефтегазовом секторе являются привилегированные акции «Транснефти», пишут аналитики «Финама»: осенью правительство неожиданно приняло решение о повышении для «Транснефти» налога на прибыль с 25% до 40%, что закономерно привело к значительной коррекции привилегированных акций компании – их перфоманс за последний год является слабейшим в секторе вместе с попавшей под санкции «Газпром нефтью».
Среди бумаг США аналитики «Финама» делают ставку на нефтесервисный сектор (Schlumberger, SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF), для которого наиболее позитивен приход Трампа, так как новый президент планирует более активно поддерживать усилия по росту добычи углеводородов. Также компании этого сектора выигрывают от структурного тренда на переход к более труднодоступным запасам, что при прочих равных повышает капитальные затраты, необходимые для роста добычи. В «Финаме» сохраняют нейтральный взгляд на американские нефтедобывающие компании, которые при текущих ценах на нефть не могут заметно нарастить объем выплат акционерам.
Акции китайских нефтегазовых мейджоров в последние месяцы скорректировались на фоне сокращения маржинальности переработки в стране. В то же время снижение маржинальности, на наш взгляд, будет временным, а после коррекции некоторые акции (например, бумаги Sinopec) стали иметь дивидендную доходность на уровне 9% – а это привлекательное значение для сектора. Также в «Финаме» позитивно смотрят на китайский нефтесервис в связи с продолжающимся ростом добычи на шельфе в стране.