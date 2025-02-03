Аналитики «Финама» дали прогноз по нефтегазовому сектору России

Эксперты «Финама» отмечают, что новые санкции против российской нефтянки приведут как минимум к временному увеличению дисконта на российские сорта нефти Urals и ESPO и снижению добычи и экспорта на несколько сотен тысяч баррелей в сутки (сейчас добыча в России составляет около 10 млн барр./сутки). Если в последние месяцы дисконт Urals по отношению к Brent лишь немного превышал $10 за баррель, то после санкций он может вырасти до $15-20 за баррель, отмечают аналитики «Финама». Также уже сейчас сорт ESPO, который ранее продавался почти без скидки, торгуется с дисконтом около $6–7 за баррель. В то же время, считают в «Финаме», даже с учетом прогнозного увеличения дисконта рублевая стоимость нефти Urals останется в диапазоне 6000–6500 руб./барр., что является комфортным для отрасли уровнем.