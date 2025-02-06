Банки стали чаще превращать необеспеченные кредиты в ценные бумаги

Банки стали чаще превращать необеспеченные кредиты в ценные бумагиМеханизм секьюритизации позволяет разгрузить капитал и привлечь ликвидность, но имеет много стоп-факторов
В 2024 г. банки провели девять сделок многотраншевой секьюритизации (переупаковка пула кредитов в обеспеченные облигации) на 45 млрд руб. – это в 3 раза больше показателя 2023 г. и близко к максимуму 2017 г., говорится в новом обзоре «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). С четырех до шести выросло число банков-оригинаторов – так называется первоначальный владелец пула кредитов, которые служат залогом для долговой бумаги.
Начиная с 2021 г. в многотраншевых сделках преобладает секьюритизация необеспеченных потребительских кредитов: в 2024 г. прошло три выпуска с анонсированным объемом на рекордные для этого сегмента 37,2 млрд руб. (в 2023 г. – 10 млрд руб.). Портфель потребкредитов всего банковского сектора по итогам 2024 г. составил 14,1 трлн руб.