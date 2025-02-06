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Банки стали чаще превращать необеспеченные кредиты в ценные бумаги

Механизм секьюритизации позволяет разгрузить капитал и привлечь ликвидность, но имеет много стоп-факторов
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В 2024 г. банки провели девять сделок многотраншевой секьюритизации (переупаковка пула кредитов в обеспеченные облигации) на 45 млрд руб. – это в 3 раза больше показателя 2023 г. и близко к максимуму 2017 г., говорится в новом обзоре «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). С четырех до шести выросло число банков-оригинаторов – так называется первоначальный владелец пула кредитов, которые служат залогом для долговой бумаги.

Начиная с 2021 г. в многотраншевых сделках преобладает секьюритизация необеспеченных потребительских кредитов: в 2024 г. прошло три выпуска с анонсированным объемом на рекордные для этого сегмента 37,2 млрд руб. (в 2023 г. – 10 млрд руб.). Портфель потребкредитов всего банковского сектора по итогам 2024 г. составил 14,1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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