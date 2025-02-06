Банки стали чаще превращать необеспеченные кредиты в ценные бумаги

В 2024 г. банки провели девять сделок многотраншевой секьюритизации (переупаковка пула кредитов в обеспеченные облигации) на 45 млрд руб. – это в 3 раза больше показателя 2023 г. и близко к максимуму 2017 г., говорится в новом обзоре «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). С четырех до шести выросло число банков-оригинаторов – так называется первоначальный владелец пула кредитов, которые служат залогом для долговой бумаги.