Молодая просрочка банков и МФО займет половину рынка цессии в 2025 году

В этом году доля просроченных долгов МФО до 180 дней может вплотную приблизиться к 50%, прогнозируют в ID Collect. Во многом это связано с изменениями методологии резервов по просрочке для МФО, вступившими в силу 1 октября 2024 г., говорит Васильев. Он пояснил, что ставка резервирования привязана теперь не к типу займа, а к значению полной стоимости кредита (ПСК; отражает финальный процент по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку). В новой системе расчетов у installment-займов (на суммы в пределах 100 000 руб. до 6 месяцев) с высокой ПСК выросла ставка резервирования и их стало выгоднее выставлять на продажу раньше, указывает топ-менеджер.