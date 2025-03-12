Аналитики ждут снижения наиболее маржинального сегмента кредитования в 2025 году

Необеспеченная розница может оказаться единственным сегментом, где портфель у банков сократится по итогам 2025 г. Портфели ипотеки, автокредитования и корпоративного сегмента хоть и замедлят темпы роста, но все равно покажут положительную динамику. Это следует из прогноза аналитиков «Эксперт РА» по банковскому кредитованию на 2025 г., с которым ознакомились «Ведомости». Основной фактор, который будет оказывать давление на динамику кредитования, – политика Банка России, направленная на снижение концентрации кредитных рисков (через регулирование) и охлаждение спроса (через ставку).