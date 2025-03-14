ЦБ сообщил о существенном росте новых рискованных реструктуризаций

ЦБ сообщил о существенном росте новых рискованных реструктуризацийВ корпоративном сегменте кредитования показатель увеличился почти втрое за квартал
Объем новых рискованных реструктуризаций в корпоративном сегменте банковского сектора существенно вырос в IV квартале 2024 г., пишет Банк России в обзоре сектора. По сравнению с предыдущим кварталом показатель увеличился в 2,8 раза до 127 млрд руб. Из них 47 млрд руб. пришлось на сельскохозяйственные компании, отметил ЦБ: им стало трудно обслуживать кредиты, взятые под плавающие ставки, поэтому они пролонгировали их или меняли график уплаты процентов. По той же причине часть заемщиков со средним или низким уровнем риска перешла в пул рискованных реструктуризаций (+163 млрд руб. квартал к кварталу), добавил ЦБ.
Рискованными реструктуризациями Банк России называет кредиты, у которых за последние два года была повторная реструктуризация при условии, что у заемщика убыток и отрицательный капитал. Также к ним относятся кредиты, объем невыплаченных процентов по которым вдвое и более превышает средний долг за последний год, умноженный на среднюю процентную ставку, и некоторые другие.
За квартал портфель рискованных корпоративных реструктуризаций в банках снизился на 22,2% до 2,5 трлн руб., поскольку отдельные заемщики погасили долг на общую сумму более 800 млрд руб., а по части рискованных реструктуризаций у них улучшились финансовые показатели (-64 млрд руб.). Еще небольшая часть реструктуризаций (на 27 млрд руб.), наоборот, стала проблемной в IV квартале, следует из обзора ЦБ.
Общий объем реструктурированных кредитов в IV квартале составил 11,3 трлн руб., или 13,8% корпоративного портфеля. Из них 8,8 трлн руб. (10,7%) приходится на реструктуризации со средним или низким уровнем риска, причинами которых могут быть временные трудности с расчетами, задержка платежей от контрагентов или расширение производства, не свидетельствующие об ухудшении кредитного качества, подчеркнул Центробанк.
В связи с крупными погашениями покрытие рискованных реструктуризаций в IV квартале выросло на 2 п. п. квартал к кварталу до 16%, еще 27% (+4 п. п.) имеют хорошее обеспечение, указал ЦБ. Регулятор оценивает как повышенные риски по непокрытой части (1,4 трлн руб., или примерно 20% запаса капитала банков до нормативов), потому что пока непонятны перспективы погашения отдельных крупных кредитов.