ЦБ сообщил о существенном росте новых рискованных реструктуризаций

Объем новых рискованных реструктуризаций в корпоративном сегменте банковского сектора существенно вырос в IV квартале 2024 г., пишет Банк России в обзоре сектора. По сравнению с предыдущим кварталом показатель увеличился в 2,8 раза до 127 млрд руб. Из них 47 млрд руб. пришлось на сельскохозяйственные компании, отметил ЦБ: им стало трудно обслуживать кредиты, взятые под плавающие ставки, поэтому они пролонгировали их или меняли график уплаты процентов. По той же причине часть заемщиков со средним или низким уровнем риска перешла в пул рискованных реструктуризаций (+163 млрд руб. квартал к кварталу), добавил ЦБ.