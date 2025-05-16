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Эксперимент по партнерскому финансированию могут продлить до 2030 года

Участникам рынка еще предстоит внедрить стандарты и расширить международное сотрудничество
Наталья Заруцкая
Луиза Игнатьева
Мария Викулова
Депутат Аксаков предложит продлить до 2030 г. эксперимент по партнерскому финансированию ко второму чтению законопроекта
Депутат Аксаков предложит продлить до 2030 г. эксперимент по партнерскому финансированию ко второму чтению законопроекта / Александр Кряжев / РИА Новости

Проект по внедрению партнерского финансирования следует продлить на пять лет до 2030 г., заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на форуме «Россия – исламский мир: КаzanForum», передает корреспондент «Ведомостей». Этот срок будет предложен в поправках ко второму чтению законопроекта о продлении эксперимента, сообщил парламентарий «Ведомостям» в кулуарах форума.

Эксперимент по развитию партнерского (исламского) финансирования проходит с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. на территории Башкирии, Татарстана, Чечни и Дагестана. Этот вид деятельности опирается на нормы шариата, который в том числе запрещает некоторые банковские инструменты, например кредиты под проценты. Вместо них предлагаются другие формы – рассрочка, лизинг, долевое финансирование. Инвестиции в предприятия, которые предоставляют товары или услуги, противоречащие исламским принципам, также находятся под запретом (казино, азартные игры, алкоголь, табак, оружие и др.). В марте в Госдуму внесли законопроект о продлении эксперимента еще на три года – до 1 сентября 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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