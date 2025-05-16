Эксперимент по партнерскому финансированию могут продлить до 2030 года

Эксперимент по развитию партнерского (исламского) финансирования проходит с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. на территории Башкирии, Татарстана, Чечни и Дагестана. Этот вид деятельности опирается на нормы шариата, который в том числе запрещает некоторые банковские инструменты, например кредиты под проценты. Вместо них предлагаются другие формы – рассрочка, лизинг, долевое финансирование. Инвестиции в предприятия, которые предоставляют товары или услуги, противоречащие исламским принципам, также находятся под запретом (казино, азартные игры, алкоголь, табак, оружие и др.). В марте в Госдуму внесли законопроект о продлении эксперимента еще на три года – до 1 сентября 2028 г.