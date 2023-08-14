ЦБ с 2027 года хочет по-новому определять системно значимые банкиСейчас методика устарела – опирается на старые данные, не учитывает бизнес «дочек» и создание экосистем
ЦБ уже в этом году займется существенным пересмотром правил отнесения банков к системно значимым, а в 2027 г. – хочет впервые составить перечень с учетом новой методики, следует из доклада для общественных консультаций. Планы обновления методики Банк России представил впервые еще в 2020 г., но вмешались пандемия и санкции. Сейчас в перечне системно значимых кредитных организаций (СЗКО) 13 банков – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Газпромбанк, ПСБ, Московский кредитный банк (МКБ), Совкомбанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Росбанк, Раййфайзенбанк и «Юникредит банк».
Системно значимые банки можно назвать «too big too fail»: проблемы у одного такого игрока могут запустить системный кризис во всем секторе. Поэтому важно, чтобы они лучше управляли рисками и имели больший запас прочности по капиталу. Именно поэтому для всех СЗКО действуют повышенные надбавки на капитал в размере 1% ( с 2022 г. временно обнулена) – это подразумевает одинаковый вклад таких банков в системный риск, отмечается в докладе.
Но российские банки сильно различаются – по размеру и структуре активов, бизнес-моделям, количеству клиентов, региональной развитости и проч., пишет ЦБ. Именно поэтому, считает регулятор, чтобы избежать системных рисков стоит дифференцировать СЗКО между собой, а затем – устанавливать более высокие надбавки для более значимых организаций. У таких банков должен быть больший запас прочности на случай стресса.
Сейчас список пересматривается по усредненным данным на начало текущего года и предыдущих двух лет – за это время бизнес банков может сильно измениться, признает в докладе ЦБ. В ноябре 2024 г. список СЗКО остался без изменений. В нем присутствуют значительно сократившие с 2022 г. бизнес в России «дочки» иностранных европейских групп – Райффайзенбанк и «Юникредит банк». Также в перечне есть «ФК Открытие» и Росбанк, которые находились на этапе объединения с ВТБ и Т-банком, соответственно, и с начала этого года перестали существовать.
При формировании перечня сейчас не учитывается бизнес «дочек» банковских групп, а все показатели оцениваются на соло-основе. Между тем, сейчас в секторе 65 головных банков (включая 11 СЗКО), образуют банковские группы, говорится в документе ЦБ. В отдельных случаях их размер существенно превышает размер банка (почти на 12%), а дочерние организации являются важнейшей частью бизнеса (до 10% активов).
Сейчас берется в расчет только совокупный размер активов и вкладов населения, упускается значительная часть фондирования – например, не учитываются средства крупных компаний или МСБ, а также обязательства по облигациям самого банка. Не берутся во внимание также размер клиентской базы и вложения в экосистемы, пишет регулятор.
Новые правила
Новая методика ЦБ основывается на двух блоках. Первый – с рядом доработок – уже был, в нем оценивается банк/банковская группа по сегментам бизнеса. В первую очередь, регулятор будет использовать консолидированную отчетность. Данные банков будет браться по состоянию на 1 июля текущего года и за два прошлых года, но приоритет будет отдаваться более актуальной информации.
В оценке активов ЦБ отдельно выделит крупные сегменты: корпоративный, ипотечный и потребительский портфель (раньше брался совокупный объем и не учитывалась значимость банка в отдельных сегментах). Также добавятся требования к другим банкам.
Вклады физлиц поменяются на «средства клиентов и выпущенные долговые ценные бумаги» – это поможет учитывать обязательства перед юрлицами. Также в оценку обязательств начнут входить страховые и пенсионные резервы, пенсионные накопления, активы на брокерском обслуживании и обязательства перед другими банками – это позволит учесть влияние группы на смежные сегменты финансового рынка.
ЦБ вводит отдельно оценку региональной значимости, которая учтет присутствие группы в населенных пунктах сельской местности. Зато регулятор исключит оценку международной активности на фоне сокращения этой части бизнеса из-за санкций.
Вес показателя активов составит 40% (было 50%), вес обязательств останется на уровне 50%, а еще 10% дадут критерию присутствия в сельской местности. Внутри активов/пассивов каждой компоненте будет также присвоен свой вес, например, в активной части баланса корпоративный портфель имеет вес 15%, а потребительский – 10%. Обобщающий результат банков будет рассчитан с учетом веса каждого компонента и станет усредненной долей в разных сегментах рынка за три года.
По результатам первого блока будет сформирован предварительный перечень СЗКО. В нем будет шесть групп, где высшая с обобщающим результатом от 30%, а последняя – от 0,5 до 1%.
Затем ЦБ будет переходить ко второму — новому — блоку. В нем банки из предварительного отбора будет оцениваться по дифференцирующим критериям, которые могут дополнительно указывать на системную значимость. К таким критериям ЦБ относит: масштаб клиентской базы, значимость на рынке платежных услуг, высокая доля незастрахованных средств клиентов (свыше 1,4 млн руб.), наличие экосистем и других нефинансовых сервисов (социально значимый бизнес), а также потенциальные последствия эффекта домино на межбанковском рынке кредитования. В части экосистем ЦБ планирует ввести новую форму отчетности для сбора информации о нефинансовых компаниях.
Каждому критерию будет присваиваться балл от 0 до 4. Максимальная сумма баллов по всем критериям – 20. С их учетом значимость банка может возрасти, а игрок, который по размеру баланса не дотягивает до СЗКО, может выйти в перечень системно значимых.
В результате анализа двух блоков ЦБ определит уже итоговые группы системно значимых банков – их будет пять. Для каждой группы будут разные надбавки за системную значимость (предварительные) – для пятой надбавка составит 0,5%, а для первой максимальные 2,5%.
Новые правила потребуют проработок изменений в закон, нормативные акты ЦБ, а также в предоставляемую отчетность – все это ЦБ рассчитывает сделать до конца 2026 г. В 2027 г., как предполагается, ЦБ впервые пересмотрит перечень СЗКО по новой методике, также начнут действовать изменения в отчетность. С 2028 г. начнется поэтапное внедрения дифференцированных надбавок к капиталу.