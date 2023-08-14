Сейчас список пересматривается по усредненным данным на начало текущего года и предыдущих двух лет – за это время бизнес банков может сильно измениться, признает в докладе ЦБ. В ноябре 2024 г. список СЗКО остался без изменений. В нем присутствуют значительно сократившие с 2022 г. бизнес в России «дочки» иностранных европейских групп – Райффайзенбанк и «Юникредит банк». Также в перечне есть «ФК Открытие» и Росбанк, которые находились на этапе объединения с ВТБ и Т-банком, соответственно, и с начала этого года перестали существовать.