Долги граждан перед застройщиками за рассрочку достигли 1 трлн рублей

Кроме того, при покупке жилья в рассрочку от застройщика стоимость квартиры зачастую завышается. И если человек решит продать жилье на вторичном рынке, он с большой вероятностью не сможет это сделать без финансовых потерь, т. е. по той же цене, по которой купил квартиру. Такой риск может привести к тому, что заемщику не хватит средств для погашения ипотеки (которую он взял для платежей по рассрочке) при возникновении у него трудностей с обслуживанием кредита.