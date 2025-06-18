НПФ Т-банка намерен управлять «замороженными» пенсионными накоплениями россиян

НПФ Т-банка намерен управлять «замороженными» пенсионными накоплениями россиянДля этого фонд подал заявку на вступление в систему гарантирования прав застрахованных лиц
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Т-Пенсия» планирует выйти на рынок обязательного пенсионного страхования (ОПС): фонд подал документы в Банк России для вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц, рассказал в ходе фестиваля «Т-Двора» в Санкт-Петербурге вице-президент Т-банка Дмитрий Панченко.
Это позволит «Т-Пенсии» управлять «замороженными» пенсионными накоплениями россиян в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Сейчас они находятся в Социальном фонде России (СФР) и других частных пенсионных фондах. С начала 2024 г. у россиян появилась возможность управлять средствами накопительной пенсии: перевести их из Соцфонда в частный фонд, а затем на счет ПДС. Вернуться обратно в систему ОПС после такого перевода не получится.
Т-банк запустил для своих клиентов возможность участвовать в ПДС в мае 2025 г. НПФом банк обзавелся в 2024 г. – как и у других игроков (Альфа-банк, Совкомбанк, «Ренессанс»), фонд в периметре группы «Т» появился из-за запуска в России ПДС.
Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 1 января 2024 г. Это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Чтобы вступить в программу, нужно заключить договор с НПФ (сейчас их более трех десятков), который будет инвестировать средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности.
Также ПДС позволяет использовать средства пенсионных накоплений, переведенных из системы ОПС в качестве первоначального взноса. Это дает возможность получить доступ к средствам, которые «заморожены» с 2014 г., получать на них инвестиционный доход и снять в предусмотренных случаях. Посмотреть объем своей накопительной пенсии и оставить заявку на перевод средств в ПДС можно через «Госуслуги».
Чтобы получить софинансирование от государства, нужно вкладывать на счет ПДС хотя бы 2000 руб. в год. Изначально государственная поддержка была рассчитана на три года, но позднее срок увеличили до 10 лет. Размер господдержки зависит от дохода и суммы взноса. Чтобы получить максимальную надбавку в 36 000 руб., нужно внести 36 000 при доходе до 80 000 руб., 72 000 при доходе 80 000–150 000 руб. и 144 000 руб., если доходы превышают 150 000 руб.
Деньги можно начать получать через 15 лет или при достижении 55 лет для женщин, 60 – для мужчин, в зависимости от того, что наступит ранее. Можно ежемесячно получать выплаты как определенный срок, так и до конца жизни в качестве надбавки к пенсии. Можно получить всю сумму сразу – через 15 лет после вступления в программу по желанию или тогда, когда средств на счете недостаточно для начисления пожизненной периодической выплаты в размере 10% и более от прожиточного минимума пенсионера. Сумму можно снять досрочно в тяжелых жизненных ситуациях, например для лечения или в случае потери кормильца.
Все сбережения в рамках программы, включая инвестиционный доход, застрахованы АСВ на сумму 2,8 млн руб. Они также юридически защищены при разводе, аресте или конфискации имущества. Пока выплаты не назначены, все средства можно передавать по наследству.
По данным Минфина, на 1 мая 2025 г. в программе сейчас 4,6 млн участников, а общий объем средств – с учетом софинансирования – превысил 330 млрд руб. В I квартале 2025 г. в ПДС было перечислено 103,3 млрд руб. по заявлениям 2024 г. о переводе пенсионных накоплений, сообщал ЦБ.
«За 2025 г. у нас приросло 1,7 млн договоров – это достаточно высокий темп, потому что фактически каждый месяц заключается больше 400 000 договоров», – говорила в конце мая начальник отдела регулирования НРФ Минфина Наталия Каменская (цитата по «Интерфаксу»).
Целевой показатель на 2025 г. составляет 750 млрд руб., говорил ранее директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.