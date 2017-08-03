Максимальные ставки по вкладам продолжили снижаться, потеряв к концу июня 1 п.п. до 18,3%, отмечает ЦБ в обзоре. Но регулятор считает, что даже на таком уровне они остались привлекательными для населения. Согласно индексу доходности вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги», за июнь больше всего снизилась доходность годовых вкладов – средняя ставка по ним в топ-20 банков упала на 1,51 п. п. до 17,07%. По депозитам на шесть месяцев доходность снизилась на 1,31 п. п., составив 17,96%, на три месяца – на 0,95 п. п. до 18,66%.