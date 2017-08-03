Средства граждан в банках в июне резко вырослиНекоторые эксперты связывают рост только с капитализацией процентов, а не новыми средствами
Средства граждан в банках за июнь увеличились на 1,5%, или на 900 млрд руб., после сезонно слабой динамики мая (+0,2%) и составили по итогу первого месяца лета 60,3 трлн руб., говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора в июне. Это происходило на фоне активного снижения ставок по вкладам после последнего заседания ЦБ 6 июня, на котором регулятор опустил ключевую ставку до 20 с 21%.
Рублевые средства граждан за прошлый месяц увеличились на 1,5%, или на 800 млрд руб., в том числе на 3%, или на 500 млрд руб. выросли остатки на текущих счетах и на 1%, или 400 млрд руб. – на срочных вкладах, говорится в обзоре. Средства в иностранной валюте увеличивались сдержанно, прибавив за июнь 0,6%, или 17 млрд руб. в рублевом эквиваленте.
Максимальные ставки по вкладам продолжили снижаться, потеряв к концу июня 1 п.п. до 18,3%, отмечает ЦБ в обзоре. Но регулятор считает, что даже на таком уровне они остались привлекательными для населения. Согласно индексу доходности вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги», за июнь больше всего снизилась доходность годовых вкладов – средняя ставка по ним в топ-20 банков упала на 1,51 п. п. до 17,07%. По депозитам на шесть месяцев доходность снизилась на 1,31 п. п., составив 17,96%, на три месяца – на 0,95 п. п. до 18,66%.
Кредитные организации начали цикл снижения доходности по вкладам с декабря 2024 г., когда ставки по вкладам превышали 22%. Но июньская реакция на снижение ключевой ставки стала самой массовой в этом году. Например, после сохранения «ключа» 25 апреля ставки снизились только в шести банках из топ-20, а после мартовского решения – в девяти, фиксировали «Финуслуги». В феврале, когда ключевая ставка также осталась неизменной, корректировки произошли в 14 банках, включая незначительный рост ставок в одном из них.
Рост можно обосновать желанием вкладчиков успеть открыть, пролонгировать или пополнить вклады и накопительные счета по текущим ставкам на фоне понижения ключевой ставки и ожиданий ее дальнейшего снижения, полагает управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин. Вкладчики старались успеть использовать действующие условия для размещения средств по выгодным ставкам до их коррекции банками, отмечает он.
Рост рублевых вкладов продолжается, как в связи с начислением банками процентов по ним, так и в результате естественного роста остатков в связи выплатами зарплат и т. д., говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Этот процесс является достаточно устойчивым, поэтому в июле рост вкладов с большой вероятностью продолжится, оценивает он.
Рост остатков по срочным вкладам это, по сути, начисление и капитализация процентов и не более того, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Прирост по текущим счетам макроэкономисты могут назвать следствием замедления инфляции, но на практике это скорее просто волатильность, которая в данный момент мало о чем говорит, отмечает эксперт.
В июле рост остатков еще продолжится, поскольку оформленные по пиковым ставкам вклады продолжают генерировать процентный доход, который будет и далее частично капитализироваться, прогнозирует Беликов. Прирост будет на уровне июня или немного замедлится, особенно, по текущим счетам, оценивает он. Для чистого оттока средств оснований эксперт не видит. В последующие месяцы второго полугодия вероятно дальнейшее замедление вплоть до околонулевой динамики, говорит Беликов.
По прогнозу НКР, максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18% (при ключевой 18–19%) – этот уровень все еще сохранит их привлекательность для населения, но приведет к перетоку средств из коротких депозитов в долгосрочные.
У Совкомбанка прогноз относительно ключевой ставки оптимистичнее: там к концу года ожидают ее снижения до 14% и ставок по депозитам – до 12–14%, говорил ранее главный аналитик банка Михаил Васильев.