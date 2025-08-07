ВТБ запускает депозиты в индийских рупиях для бизнеса

Подобный продукт сейчас есть в Сбербанке. Банк запустил депозиты в индийских рупиях для российских компаний в середине апреля 2024 г. – тогда максимальная ставка 5,11% предлагалась при размещении средств на один год в эквиваленте от $60 млн (5,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 16 апреля 2024 г. или 4,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 6 августа 2025 г.). Сейчас оформление этого депозита доступно при наличии расчетного счета в Сбербанке в рупиях, минимальная сумма размещения составляет от 1 млн рупий (91,18 млн руб. по курсу ЦБ на 6 августа 2025 г.), срок – от одного дня, рассказал представитель банка.