ВТБ запускает депозиты в индийских рупиях для бизнеса

ВТБ запускает депозиты в индийских рупиях для бизнесаРешение в банке объясняют растущим товарооборотом между Россией и Индией
Компании малого и среднего бизнеса (МСБ) могут разместить средства на срок от 2 до 91 дня включительно. Выплата процентов осуществляется в конце срока на счет, открытый в ВТБ в индийских рупиях. Диапазон предлагаемых ставок по новым продуктам представитель банка не назвал – все условия, включая ставки, будут подбираться индивидуально.
ВТБ решил запустить новый продукт для российских компаний на фоне роста объемов торгов с дружественными странами, в том числе с Индией, говорит руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент банка Юлия Копытова. За первое полугодие 2025 г. количество счетов клиентов МСБ в индийских рупиях увеличилось на 36% по сравнению с концом 2024 г., указывает она. Растет и число контрактов с партнерами из Индии, поставленных на учет в ВТБ, добавляет она. Абсолютных значений в госбанке не раскрывают.
Подобный продукт сейчас есть в Сбербанке. Банк запустил депозиты в индийских рупиях для российских компаний в середине апреля 2024 г. – тогда максимальная ставка 5,11% предлагалась при размещении средств на один год в эквиваленте от $60 млн (5,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 16 апреля 2024 г. или 4,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 6 августа 2025 г.). Сейчас оформление этого депозита доступно при наличии расчетного счета в Сбербанке в рупиях, минимальная сумма размещения составляет от 1 млн рупий (91,18 млн руб. по курсу ЦБ на 6 августа 2025 г.), срок – от одного дня, рассказал представитель банка.
Проценты у Сбербанка также выплачиваются в день окончания срока депозита, следует из информации на сайте. Размер ставки там не указан, но отмечено, что она рассчитывается индивидуально в зависимости от суммы и срока депозита отдельно для юридических лиц и ИП. Представитель Сбербанка также не назвал размер ставки, но указал, что в ближайшее время она увеличится.
Депозит в рупиях позволяет получить дополнительный доход и диверсифицировать валютный портфель, продукт пользуется устойчивым спросом и количество пользователей стабильно растет, сказал представитель «Сбера». Поток товарооборота между Россией и Индией также стабильно растет, соответственно, проблем с конвертацией из/в рупии банк не фиксирует, добавил он.
Также в апреле 2023 г. срочный вклад в рупиях запускал Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) – он предлагал юрлицам и ИП депозит до 90 дней со ставкой 3% годовых, минимальная сумма для вложения была 10 000 рупий. Согласно актуальной тарифной сетке ПСКБ, банк больше не открывает представителям бизнеса данный продукт.
Товарооборот России и Индии по итогам 2024 г. превысил $70 млрд, увеличившись за год на 9%, писали «РИА Новости» по данным индийского министерства торговли и промышленности. Российские компании в прошлом году поставили на индийский рынок товаров на $65,7 млрд (+8,4% за год), индийский экспорт в Россию составил $4,9 млрд (+21%). К 2030 г. объем взаимной торговли должен превысить $100 млрд, в том числе за счет увеличения поставок товаров из Индии, говорится в совместном заявлении Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди от июля 2024 г.
Депозиты в рупиях могут стать востребованным продуктом среди российского бизнеса, особенно у тех компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность с Индией, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. У них уже есть рупиевая выручка или остатки на счетах, например, в результате бартерных или рублевых расчетов за поставки товаров, указывает он. Поэтому перед ними стоит задача «пристроить» эти средства, чтобы они не теряли в стоимости из-за постоянного обесценения индийской валюты, отмечает аналитик.
На этой неделе стоимость доллара относительно рупии подскочила до годового максимума – 88 рупий за доллар США – на фоне угроз Дональда Трампа «существенно» повысить тарифы на индийские товары за покупку и перепродажу Индией российской нефти, говорит Потавин. В то же время внешний долг Индии составляет около $800 млрд и быстро растет, что делает курс рупии очень зависимым от прямых иностранных инвестиций, отмечает он.
Вместе с тем у российских компаний и банков на практике возникают большие сложности с использованием рупий из-за жестких валютных ограничений, установленных центробанком Индии, продолжает Потавин. Отечественные компании не могут свободно обменять рупии на рубли или другие валюты и вывести их за пределы Индии без специального разрешения индийского ЦБ, сказал аналитик. Поэтому без решения этого первостепенного вопроса такой продукт, как депозит в рупиях, может быть ограничен в практическом применении, считает он.
Рупии – условно конвертируемая валюта, говорит вице-президент «Опоры России», председатель комитета по международным связям Николай Дунаев. Из-за лимитов на конвертацию рупий в свободно конвертируемую валюту сбережения и накопления в рупиях вряд ли являются приоритетом, поясняет он. Это крайне миноритарная история для тех компаний, которые ассоциированы с торговлей с Индией, полагает Дунаев.
