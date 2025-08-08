В 2025 году РНПК ждет пика выплат по убыткам

В 2025 году РНПК ждет пика выплат по убыткамС начала года нацперестраховщик выплатил уже более 22,3 млрд рублей
Этот год станет пиковым в осуществлении выплат по убыткам для Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ), рассказал ее представитель «Ведомостям». С начала года она уже произвела выплаты страховых возмещений на сумму более 22,3 млрд руб.
РНПК продолжает урегулирование крупнейших убытков в корпоративном сегменте, заявленных ранее на страховом рынке, – «аномальная тяжесть» пришлась на сегменты имущества юрлиц и строительно-монтажных работ, сообщил представитель компании. Общая сумма заявленных убытков, находящихся в процессе урегулирования в РНПК, в конце II квартала составляла около 110 млрд руб. Конкретные случаи компания не раскрывает.
