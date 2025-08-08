В 2025 году РНПК ждет пика выплат по убыткам

Этот год станет пиковым в осуществлении выплат по убыткам для Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ), рассказал ее представитель «Ведомостям». С начала года она уже произвела выплаты страховых возмещений на сумму более 22,3 млрд руб.