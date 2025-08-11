Т-банк начал устанавливать терминалы для оплаты биометрией

Т-банк запустил установку новых терминалов с возможностью оплаты с помощью биометрии, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Вначале они появятся в розничных магазинах и предприятиях общепита Москвы, затем в других городах-миллионниках, а к концу года будут доступны по всей России. В этом году терминалы с биоэквайрингом будут выдаваться всем новым компаниям-клиентам, а старые аппараты банк заменит по желанию, уточнил он.