Спор о «вредных советах» Фридмана откладывается из-за позиции украинского банка

Спор о «вредных советах» Фридмана откладывается из-за позиции украинского банкаОн не дает бизнесмену Юрию Путько перевести обеспечение в Англию по требованию Высокого суда
Спор вокруг неудачных инвестиций украинского предпринимателя Юрия Путько, сделанных якобы по совету миллиардера Михаила Фридмана, откладывается в Высоком суде Англии и Уэльса из-за позиции украинского банка, в котором обслуживаются компании Путько, узнали «Ведомости» из материалов дела.
Неназванная кредитная организация отказывается переводить обеспечение на счет английских адвокатов сельхозкомпаний Путько «Оникс» и «Агро-Юг В», от имени которых он судится с кипрской структурой Фридмана ABH Ukraine (ABHU) и нидерландской E.M.I.S. Finance (владельцы не известны). Причина – деньги могут достаться ABHU, которая находится под украинскими санкциями, и E.M.I.S., которая якобы может быть с ней связана, хоть под ограничениями не находится.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам