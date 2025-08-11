Газета
Главная / Финансы /

Спор о «вредных советах» Фридмана откладывается из-за позиции украинского банка

Он не дает бизнесмену Юрию Путько перевести обеспечение в Англию по требованию Высокого суда
Артем Кульша
Михаил Фридман и его бывший «Альфа-банк Украина», который переименован в Sense Bank и национализирован, являются соответчиками в споре о неудачных инвестициях украинского бизнесмена
Михаил Фридман и его бывший «Альфа-банк Украина», который переименован в Sense Bank и национализирован, являются соответчиками в споре о неудачных инвестициях украинского бизнесмена / Сергей Гунеев / РИА Новости

Спор вокруг неудачных инвестиций украинского предпринимателя Юрия Путько, сделанных якобы по совету миллиардера Михаила Фридмана, откладывается в Высоком суде Англии и Уэльса из-за позиции украинского банка, в котором обслуживаются компании Путько, узнали «Ведомости» из материалов дела.

Неназванная кредитная организация отказывается переводить обеспечение на счет английских адвокатов сельхозкомпаний Путько «Оникс» и «Агро-Юг В», от имени которых он судится с кипрской структурой Фридмана ABH Ukraine (ABHU) и нидерландской E.M.I.S. Finance (владельцы не известны). Причина – деньги могут достаться ABHU, которая находится под украинскими санкциями, и E.M.I.S., которая якобы может быть с ней связана, хоть под ограничениями не находится.

