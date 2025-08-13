Газета
Главная / Финансы /

Банки поощряют погашение кредиток конкурентов своими картами

На эту цель они стали предлагать дополнительный повышенный грейс-период
Наталья Заруцкая
Увеличение льготного периода за счет рефинансирования долга в другом банке может быть связано с ростом конкуренции между банками
Андрей Гордеев / Ведомости

Банки стали предлагать дополнительный повышенный льготный период, или грейс-период, по своим кредитным картам на то, чтобы клиент погасил ими задолженность по картам и кредитам других банков. Такие предложения «Ведомости» обнаружили на сайтах ВТБ, Альфа-банка, Т-банка и «Русского стандарта».

По всем кредиткам ВТБ предусмотрен основной грейс-период до 110 дней на покупки, снятие наличных и переводы. А в дополнение к нему – отдельный льготный период до 200 дней исключительно на покрытие задолженности по кредитным картам других банков. ВТБ предлагает своим клиентам «удобное решение для оптимизации расходов – объединение кредитных карт разных банков в одну», пояснил «Ведомостям» его представитель. Более 10% новых держателей кредитных карт ВТБ ежемесячно используют эту возможность для эффективного управления своими кредитными обязательствами, заметил собеседник.

