Банки поощряют погашение кредиток конкурентов своими картами

По всем кредиткам ВТБ предусмотрен основной грейс-период до 110 дней на покупки, снятие наличных и переводы. А в дополнение к нему – отдельный льготный период до 200 дней исключительно на покрытие задолженности по кредитным картам других банков. ВТБ предлагает своим клиентам «удобное решение для оптимизации расходов – объединение кредитных карт разных банков в одну», пояснил «Ведомостям» его представитель. Более 10% новых держателей кредитных карт ВТБ ежемесячно используют эту возможность для эффективного управления своими кредитными обязательствами, заметил собеседник.