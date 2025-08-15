Генпрокуратура подала иск к Банку Латвии и латвийскому Rietumu Banka«Ведомости» узнали подробности искового заявления
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Генпрокуратуры к Банку Латвии и латвийскому банку Rietumu Banka, следует из картотеки суда. Среди ответчиков по иску также проходят московское представительство Rietumu Banka, ООО «КИ ИНВЕСТ» и OOO RB INVESTMENTS. Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска, в ходе надзора Генпрокуратурой были выявлены факты противоправного изъятия государственной собственности России и ведения подрывной деятельности в отношении экономического суверенитета, совершаемых Латвийской Республикой и аффилированной с ней финансовой организацией Rietumu Banka.
В ходе проверки надзорного органа было установлено, что Rietumu Banka контролирует ООО «КИ ИНВЕСТ» через дочернюю фирму RB Investments SIA (Латвия). При этом, отмечает собеседник, в целях сокрытия своей аффилированности представительство Rietumu Banka в июле прошлого года в Москве предоставило в Банк России заведомо ложные сведения об отсутствии у него участия в капитале юридических лиц России. В России, по словам источника, ООО «КИ ИНВЕСТ» выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку, которое включает в себя земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (около 14 000 кв. м). В ГП пришли к выводу, что в целях сохранения контроля над активами 100% долей ООО «КИ ИНВЕСТ», а также оформленные на общество объекты недвижимости были переданы в залог банку. Используя статус единственного участника общества, продолжает собеседник, банк организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход специальных экономических мер (указ президента России от марта 2022 г. № 95). Для этого, поясняет источник, банком использован кредитный договор 2016 г. с ООО «КИ ИНВЕСТ», срок выплаты долга по которому продлен до февраля 2030 г. При этом платежи по нему производились таким образом, чтобы сумма основного долга не уменьшалась, а, напротив, увеличивалась – такая схема погашения задолженности не имеет экономического смысла, а использована ответчиками исключительно как инструмент вывода капитала за рубеж, установило надзорное ведомство. По словам собеседника «Ведомостей», всего с 2022 по 2024 г. ООО «КИ ИНВЕСТ» в обход ограничительных мер под видом погашения кредита выведены за рубеж в адрес Rietumu Banka денежные средства на сумму более 105 млн руб. В иске прокуратуры отмечается, что с целью придания видимости законности данным действиям и уклонения от использования счета типа «С» ответчики искусственно раздробили на части размером до 10 млн руб. обязательства по выплате займа.
Сейчас, оценил собеседник, общая сумма задолженности составляет 2 159 276 597,86 руб., что позволяет банку продолжать свою противоправную деятельность по выводу денежных средств за рубеж.
Таким образом, пришли к выводу в ГП, выстроенная ответчиками противоправная модель организации и ведения хозяйственной деятельности, «направлена на подрыв устойчивости экономической системы РФ, то есть нацелена против национальных интересов государства». Поэтому, объясняет источник, состоявшийся незаконный вывод денежных средств Rietumu Banka и его аффилированных лиц за границу объективно исключает возможность их принудительного взыскания.
В иске Генпрокуратура требует изъять в доход государства России принадлежащие иностранному банку Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA (Латвия) 100% долей в уставном капитале ООО «КИ ИНВЕСТ», которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам.
Как рассказал второй собеседник «Ведомостей», латвийскими властями осуществляются действия, обостряющие двусторонние отношения между Россией и Латвийской Республикой. Например, решением сейма Латвии от августа 2022 г. Россия признана государством, спонсирующим терроризм. По его словам, власти Латвии в ускоренном режиме рассмотрели законопроект «О действиях с недвижимым имуществом, необходимым для предотвращения угроз национальной безопасности». В результате этого законопроекта произошла экспроприация государственного имущества России – комплекса Дома Москвы в Риге. Это здание площадью около 4500 кв. м, а также земельный участок более 950 кв. м. Дом Москвы, рассказывает источник, был создан российской стороной как центр культурно-гуманитарного сотрудничества и его деятельность обеспечивала реализацию культурной миссии России за рубежом. Владельцу этого объекта – департаменту городского имущества Москвы – было отказано в возможности обжаловать действия латвийский властей, что лишило его как собственника доступа к правосудию. При этом в Латвии заявили, что вырученные средства от продажи Дома Москвы будут направлены на финансирование Украины для ведения боевых действий против России. В исковом заявлении Генпрокуратуры говорится, что один из крупнейших латвийских банков – Rietumu Banka также спонсирует военные силы Украины. Кроме того, Rietumu Banka присоединился к санкциям недружественных государств в отношении России и реализовывал их через свое представительство в Москве.
К примеру, следует из иска, в феврале 2022 г. банк заблокировал средства ГУП «Московский центр международного сотрудничества» на сумму более $81 000, мотивируя необходимостью соблюдения санкционных требований. Тем самым, пришли к выводу в Генпрокуратуре, между Rietumu Banka и властями Латвии достигнуто негласное соглашение. По его условиям банк согласился использовать свои финансовые и управленческие ресурсы для оказания латвийским властям помощи в достижении цели по нанесению РФ стратегического поражения. В ответ, считают в ГП, кредитная организация получила от Банка Латвии возможность извлекать доходы в виде денежных средств и иного имущества от осуществления банковской деятельности на территории Латвийской Республики.