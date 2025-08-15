Генпрокуратура подала иск к Банку Латвии и латвийскому Rietumu Banka

В ходе проверки надзорного органа было установлено, что Rietumu Banka контролирует ООО «КИ ИНВЕСТ» через дочернюю фирму RB Investments SIA (Латвия). При этом, отмечает собеседник, в целях сокрытия своей аффилированности представительство Rietumu Banka в июле прошлого года в Москве предоставило в Банк России заведомо ложные сведения об отсутствии у него участия в капитале юридических лиц России. В России, по словам источника, ООО «КИ ИНВЕСТ» выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку, которое включает в себя земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (около 14 000 кв. м). В ГП пришли к выводу, что в целях сохранения контроля над активами 100% долей ООО «КИ ИНВЕСТ», а также оформленные на общество объекты недвижимости были переданы в залог банку. Используя статус единственного участника общества, продолжает собеседник, банк организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход специальных экономических мер (указ президента России от марта 2022 г. № 95). Для этого, поясняет источник, банком использован кредитный договор 2016 г. с ООО «КИ ИНВЕСТ», срок выплаты долга по которому продлен до февраля 2030 г. При этом платежи по нему производились таким образом, чтобы сумма основного долга не уменьшалась, а, напротив, увеличивалась – такая схема погашения задолженности не имеет экономического смысла, а использована ответчиками исключительно как инструмент вывода капитала за рубеж, установило надзорное ведомство. По словам собеседника «Ведомостей», всего с 2022 по 2024 г. ООО «КИ ИНВЕСТ» в обход ограничительных мер под видом погашения кредита выведены за рубеж в адрес Rietumu Banka денежные средства на сумму более 105 млн руб. В иске прокуратуры отмечается, что с целью придания видимости законности данным действиям и уклонения от использования счета типа «С» ответчики искусственно раздробили на части размером до 10 млн руб. обязательства по выплате займа.