Страховщики сообщили о всплеске спроса на защиту от киберрисков

Страховщики сообщили о всплеске спроса на защиту от киберрисковЧисло кибератак на российские компании выросло на 27% в первой половине года
Участники страхового рынка фиксируют существенный рост запросов на страхование киберрисков на фоне массированных кибератак на бизнес, рассказали «Ведомостям» их представители. Такую тенденцию наблюдают «Согаз», Mains, «Сберстрахование» и «Росгосстрах», а также Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Национальная страховая информационная система.
63 000 кибератак на российские компании зафиксировано в первой половине этого года – на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 г., следует из данных RED Security. Первое место по числу атак заняли участники рынка телекоммуникаций, далее идет финансовый сектор и промышленность. Ущерб за это время, по оценке директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, мог составить 13 млрд руб.
