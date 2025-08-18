Страховщики сообщили о всплеске спроса на защиту от киберрисков

63 000 кибератак на российские компании зафиксировано в первой половине этого года – на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 г., следует из данных RED Security. Первое место по числу атак заняли участники рынка телекоммуникаций, далее идет финансовый сектор и промышленность. Ущерб за это время, по оценке директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, мог составить 13 млрд руб.