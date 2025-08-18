Банк России призвал платежных агентов не медлить с объединением в СРО

Операторы по приему платежей (ОПП) медлят с объединением в саморегулируемые организации (СРО) на базе профильных ассоциаций, узнали «Ведомости». Для образования СРО ассоциациям надо набрать в свои члены как минимум 26% ОПП из реестра Банка России, но пока в Ассоциацию региональных расчетных центров (АРЦ) вступили лишь 116 из 680 реестровых компаний, а в Ассоциацию платежных агентов – операторов по приему платежей – 150, рассказали их директора «Ведомостям». Необходимый минимум для получения ассоциацией статуса СРО – 177 членов.