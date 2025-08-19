Отчетность БСПБ оставила смешанные ощущения у аналитиков

Отчетность БСПБ оставила смешанные ощущения у аналитиковАналитики допустили пересмотр прогнозов после отчета по российским стандартам
Отчетность банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) за июль и семь месяцев этого года по российским стандартам оставила смешанные впечатления у аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Некоторые из них даже допустили пересмотр прогнозов в отношении кредитной организации.
По итогам основной сессии на Мосбирже обыкновенные акции БСПБ снизились на 3,8% до 394,5 руб., а вот привилегированные взлетели на 5,77% до 66 руб.
