Отчетность БСПБ оставила смешанные ощущения у аналитиков

Отчетность банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) за июль и семь месяцев этого года по российским стандартам оставила смешанные впечатления у аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Некоторые из них даже допустили пересмотр прогнозов в отношении кредитной организации.