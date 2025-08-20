Банковские МФО наращивают долю в выдачах

Микрофинансовые организации (МФО), входящие в состав банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших маркетплейсов, наращивают свою долю в выдачах займов. По итогам II квартала она составила 62,4% против 43,6% за аналогичный период год назад, следует из данных СРО «Мир», с которыми ознакомились «Ведомости». Всего за апрель – июнь такие МФО выдали микрозаймов на 226 млрд руб., что на 19% больше, чем за январь – март, и в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.