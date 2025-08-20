Банковские МФО наращивают долю в выдачах

Банковские МФО наращивают долю в выдачахЗа год она выросла почти на 19 пунктов до 62,4%
Микрофинансовые организации (МФО), входящие в состав банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших маркетплейсов, наращивают свою долю в выдачах займов. По итогам II квартала она составила 62,4% против 43,6% за аналогичный период год назад, следует из данных СРО «Мир», с которыми ознакомились «Ведомости». Всего за апрель – июнь такие МФО выдали микрозаймов на 226 млрд руб., что на 19% больше, чем за январь – март, и в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
В то же время выдачи коммерческих и государственных МФО сокращаются второй квартал подряд: за апрель – июль снижение составило около 1,5% до 136 млрд руб., а в январе – марте – 4%. Но общие выдачи растут – все МФО за II квартал выдали займов на 362 млрд руб., что на 10% больше показателя I квартала.