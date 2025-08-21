ЦБ рекомендовал банкам не отдавать критически важные процессы на аутсорсинг

За исключением отдельных процессов и их этапов, Центробанк советует не отдавать внешним подрядчикам, контрагентам и даже участникам банковской группы функции органов управления, в частности утверждение стратегических документов, показателей склонности к риску и т. д. Также ЦБ рекомендует избегать передачи ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности в регулятор, совершения банковских операций. Функции служб управления рисками, внутреннего контроля и аудита тоже не должны переходить третьим лицам, за исключением передачи между кредитными организациями одной группы.