Группа компаний «Максима» и S8 Capital станут совладельцами «Аквариуса»Эксперты оценивают сделку в 80–120 млрд рублей, а всю компанию – в 100–150 млрд рублей
У одного из крупнейших производителей электроники и компьютерной техники – группы компаний «Аквариус» – появятся два новых инвестора. S8 Capital и группа компаний «МТ-Интеграция» (ранее ГК «Максима») в совокупности получат 79%. Еще 21% «Аквариуса» остается у одной из дочек «Сбера». Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с условиями сделки. Один из них уточнил, что сделка может быть проведена через SPV (компанию специального назначения). Как распределятся доли в «Аквариусе» между S8 Capital и «Максима» собеседники не уточнили.
«Ведомости» направили запросы в «Аквариус», S8 Capital, «МТ-Интеграцию» и Сбербанк.
Сейчас структура владения и руководство АО «Группа Аквариус» скрыты в ЕГРЮЛ. В ноябре 2024 г. «Сберинвест», входящий в блок корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, получил 12%-ную долю в капитале «Аквариуса», об этом сообщал РБК. Затем «Сберинвест» приобрела еще 12%, доведя свой пакет в «Аквариусе» до 24%. Помимо «Сберинвеста» крупные доли «Аквариуса» принадлежали Алексею Калинину и президенту группы Владимиру Степанову, писал Cnews в июне 2025 г. со ссылкой на источники, близких к Сбербанку и самому «Аквариусу».
В июне 2025 г. 70% «Ай кью холдинга» и 99,99% ООО «Аквариус технологии» (основные юрлица группы компаний «Аквариус») оказались в залоге у структуры «Сбера», писала газета «Коммерсантъ». Собеседники издания связывали это с тем, что «Аквариус» мог столкнуться с финансовыми трудностями из-за инвестиционных расходов при высокой ключевой ставке, а также кассовым разрывом, связанным со спецификой госзакупок.
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Группа Аквариус» (головного юрлица группы) за 2024 г. составила 1 млрд руб., прибыль составила 1 млрд руб. В 2023 г. выручка юрлица составила 1,6 млрд руб., прибыль – 1,5 млрд руб. Выручка ООО «Аквариус технологии» за 2024 г. составила 1,3 млрд руб., прибыль – 972 млн руб. Выручка ООО «Ай кью холдинг» за 2024 г. составила 4 млрд руб., прибыль – 3,9 млрд руб.
Впервые информация о возможной продажи компании появилась в июне 2025 г., об этом писал CNews со ссылкой на три источника, близких к сделке. Возможным покупателем 51% компании издание называло бизнесмена Искандера Махмудова, который якобы планировал сделку через УГМК или Трансмашхолдинг (ТМХ).
Компания «Аквариус» основана в 1989 г. как советско-немецкое предприятие по производству совместимых с IBM компьютеров для госструктур; в 1992 г. немецкие совладельцы вышли из капитала. Производственные комплексы компании находятся в Шуе (Ивановская область) и Твери, их мощность – до 2,5 млн компьютерных устройств в год. В начале 2025 г. на шуйском заводе компании началось производство отечественных базовых станций разработчика «Иртея». Также компания разрабатывает и производит сервера, системы хранения данных, компьютеры, ноутбуки, планшеты и другую электронику под собственным брендом.
Что известно о новых инвесторах
100%-ным владельцем S8 Capital является Армен Саркисян, ему также принадлежит платформа для сравнения цен в России Price.ru, оператор лотерей «Столото», спорт-издание Sport24. В 2022 г. S8 Capital вложилась в лифтовое производство «Метеор лифт», весной 2023 г. Саркисян приобрел бывшие заводы немецкой Continental, ушедшей с российского рынка. После вхождения в холдинг S8 Capital компания стала производить шины под названием Gislaved. После ухода фирмы Bosch из России весной 2023 г. Саркисян выкупил производственный мощности компании в Энгельсе и запустил на них производство термотехники под брендом Meteor Thermo.
Выручка АО «С8 Капитал» за 2024 г. составила 1,6 млрд руб., прибыль – 1,1 млрд руб., указано в «СПАРК-Интерфакс». За 2023 г. выручка холдинга составила 1,1 млрд руб., прибыль – 287 млн руб. Генеральным директором компании является Тенгиз Джабелия.
ГК «МТ-Интеграция» была создана в 2023 г. на основе компании ГК «Максима», которая с 2013 г. выступала оператором сети Wi-Fi в Московском метрополитене под брендом «МаксимаТелеком». Операторский бизнес компании в 2023 г. был продан АО «Макомнет» (на 51% принадлежит «Ростелекому», на 49% – Московскому метрополитену), сумма сделки не раскрывалась. ГК «Максима» продолжила работу под брендом «МТ-Интеграция» и сосредоточилась на интеграторском бизнесе. Выручка «МТ-Интеграция» в 2024 г. составила 13,1 млрд руб., чистая прибыль 209 млн руб.
Сколько может стоить «Аквариус»
«Аквариус» является непубличным акционерным обществом, поэтому и данные о капитализации неизвестны, но по открытым данным можно оценить, что выручка всей группы юрлиц за 2024 г. составила порядка 50 млрд руб., говорит генеральный директор Datananny Иван Линдберг. Вся компания тогда могла быть оценена в ходе сделки в диапазоне 100–150 млрд руб., полагает он.
Как и многие другие участники рынка, особенно те, кто в последние годы активно развивался и инвестировал, «Аквариус» столкнулась с финансовыми проблемами из-за неравномерности спроса по кварталам и сокращением господдержки, говорит независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. В этих условиях обслуживание долгов стало неподъемным грузом, добавил он. Источник, близкий к «Аквариусу», также рассказал «Ведомостям» о падении финансовых показателей «Аквариуса» в 2024 г. и 2025 г.
Финансовые проблемы компании, из-за которых доля компании оказалась в залоге у «Сбера» могут объясняться снижением общего объема закупок и высокой ключевой ставкой, полагает Линдберг. С учетом такого финансового положения, сама оценка компании падает, а сделку можно оценить примерно в 90 млрд руб., полагает он.
Оценка всей компании «Аквариус» в 2023 г. составляла около 80 млрд руб., заявлял одним из совладельцев компании Алексей Калинин в интервью РБК летом 2023 г., напоминает генеральный директор компании «Инвенторус» Евгений Елфимов. С учетом роста мощностей и увеличения доли рынка серверов в корпоративном сегменте, оценка могла достигнуть 100 млрд руб. и больше, подчеркивает он. В таком случае 79% акций можно оценить примерно в 75–80 млрд руб., без учета возможной «премии» за покупку контрольного пакета акций, оценил Елфимов. «Премия» за такой пакет может составить 20–30% от оценки, знает он.
Основные активы S8 Capital – крупный производственный бизнес западных компаний, ушедших из России, а сами акционеры уже имеют опыт в управлении производственными мощностями, что позитивно скажется на «Аквариусе», подчеркнул инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. При условии, что новые собственники обеспечат реструктуризацию долгов компании, дадут ей новые рынки сбыта, синергию с экосистемой «Сбера» и доступ к государственной поддержке, у «Аквариуса» есть хорошие шансы занять лидерские позиции рынка после сделки, резюмировал Бойко.
«МТ-Интеграция» могла вложиться в «Аквариус» из-за интереса к аппаратным решениям, которые могла бы использовать у себя в бизнесе и поставлять заказчикам, полагает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. Вложиться в «железную» компанию, когда идет активная фаза импортозамещения – правильное решение, особенно в контексте наращивания инфраструктуры, отмечает он.