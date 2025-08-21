Группа компаний «Максима» и S8 Capital станут совладельцами «Аквариуса»

У одного из крупнейших производителей электроники и компьютерной техники – группы компаний «Аквариус» – появятся два новых инвестора. S8 Capital и группа компаний «МТ-Интеграция» (ранее ГК «Максима») в совокупности получат 79%. Еще 21% «Аквариуса» остается у одной из дочек «Сбера». Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с условиями сделки. Один из них уточнил, что сделка может быть проведена через SPV (компанию специального назначения). Как распределятся доли в «Аквариусе» между S8 Capital и «Максима» собеседники не уточнили.