Частота страховых случаев с такси снижается третий год подряд

Частота страховых случаев с участием такси в январе – июне снижается в годовой динамике третий год подряд. Это следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА) по годовым полисам ОСАГО, которые есть в распоряжении «Ведомостей». В первые шесть месяцев 2022 г. показатель составлял 40,2%, следующего – 29,5%, 2024 г. – 25,95%, этого года – 24,9%.