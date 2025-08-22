Частота страховых случаев с такси снижается третий год подряд

Частота страховых случаев с такси снижается третий год подрядСнизилось и общее число таких случаев в первом полугодии
Частота страховых случаев с участием такси в январе – июне снижается в годовой динамике третий год подряд. Это следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА) по годовым полисам ОСАГО, которые есть в распоряжении «Ведомостей». В первые шесть месяцев 2022 г. показатель составлял 40,2%, следующего – 29,5%, 2024 г. – 25,95%, этого года – 24,9%.
Одновременно растет число приходящихся на такси полисов: 85 222 договора заключено в первом полугодии 2022 г., 2023 г. – 95 660, 2024 г. – 146 765, текущего года – 158 800. Частота страховых случаев рассчитывается как отношение количества случаев, по которым были выплаты, к заключенным договорам.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам