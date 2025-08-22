Банки наращивают мобильность

Число мобильных офисов перешло к росту в 2022 г. За тот год их стало на 11 больше – 298 по состоянию на 1 января 2023 г. Еще через год количество мобильных офисов банков достигло 311, а к 1 января 2025 г. – 346. По данным на 1 августа этого года, их в России было уже 363.