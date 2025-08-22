Банки наращивают мобильность

Банки наращивают мобильностьВ последние годы растет лишь число мобильных офисов, а стационарных неуклонно снижается
В последние годы увеличивается лишь число мобильных офисов банков по России, а количество головных и дополнительных офисов, филиалов и представительств неуклонно снижается. Это следует из статистики Банка России по территориальному присутствию кредитных организаций и их подразделений, с которой ознакомились «Ведомости».
Число мобильных офисов перешло к росту в 2022 г. За тот год их стало на 11 больше – 298 по состоянию на 1 января 2023 г. Еще через год количество мобильных офисов банков достигло 311, а к 1 января 2025 г. – 346. По данным на 1 августа этого года, их в России было уже 363.
