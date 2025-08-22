Финансовые результаты «Т-технологий» превзошли ожидания рынка

Чистая прибыль по международным стандартам группы «Т-технологии», куда входят Т-банк, страховая компания, мобильный оператор, а также лайфстайл-сервисы, по итогам II квартала превзошла ожидания аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Они объясняют это ростом доходов по нерегулярным статьям.