Финансовые результаты «Т-технологий» превзошли ожидания рынка

Финансовые результаты «Т-технологий» превзошли ожидания рынкаНо оценку по прибыли группы в 170–175 млрд рублей на конец года аналитики сохранили
Чистая прибыль по международным стандартам группы «Т-технологии», куда входят Т-банк, страховая компания, мобильный оператор, а также лайфстайл-сервисы, по итогам II квартала превзошла ожидания аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Они объясняют это ростом доходов по нерегулярным статьям.
Основную сессию на Мосбирже акции «Т-технологий» завершили снижением на 0,94% до 3378,2 руб. С начала года бумаги подорожали на 22,73%.
