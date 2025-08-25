Просрочка по микрозаймам выросла после длительного снижения

Ухудшение произошло как в сегменте займов бизнесу (+0,8 п. п.), так и потребительских (+0,6 п. п.). В случае розницы основной причиной ЦБ называет вызревание просрочки по микрозаймам, выданным в IV квартале прошлого года и I квартале 2025 г. На просрочку к 30 июня вышло 15% этого объема: 6% просрочено на 1–30 дней, 3% – на 31–90 и 6% – более чем на 90. В каждом четвертом случае заемщик не справлялся с выплатами по займу при первом же платеже, отмечает регулятор.