Просрочка по микрозаймам выросла после длительного снижения

Просрочка по микрозаймам выросла после длительного сниженияУхудшение произошло как по займам бизнесу, так и по потребительским
Качество кредитного портфеля микрофинансовых организаций (МФО) по итогам II квартала ухудшилось, следует из обзора Банка России. В среднем по рынку уровень просрочки длительностью свыше 90 дней вырос за апрель – июнь на 0,8 п. п. до 28,3% после снижения в течение полутора лет. В прошлый раз показатель увеличивался в III квартале 2023 г. – на 0,4 п. п. до 34,2%.
Ухудшение произошло как в сегменте займов бизнесу (+0,8 п. п.), так и потребительских (+0,6 п. п.). В случае розницы основной причиной ЦБ называет вызревание просрочки по микрозаймам, выданным в IV квартале прошлого года и I квартале 2025 г. На просрочку к 30 июня вышло 15% этого объема: 6% просрочено на 1–30 дней, 3% – на 31–90 и 6% – более чем на 90. В каждом четвертом случае заемщик не справлялся с выплатами по займу при первом же платеже, отмечает регулятор.