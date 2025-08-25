Дагестан покинул красную зону риска недобросовестных действий в ОСАГО

ЦБ ежеквартально ранжирует субъекты Российской Федерации по показателям, которые отражают риски, связанные со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО. Для этого используется информация из автоматизированной информационной системы страхования и официальной отчетности страховщиков, представляемой регулятору.