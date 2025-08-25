Дагестан покинул красную зону риска недобросовестных действий в ОСАГО

Дагестан покинул красную зону риска недобросовестных действий в ОСАГОВ высокорисковой зоне остались только Ингушетия и Новосибирская область
Дагестан покинул красную зону риска недобросовестных действий на рынке ОСАГО, следует из регионального мониторинга Банка России по состоянию на 1 июля. Таким образом, в высокорисковой зоне остаются только Ингушетия и Новосибирская область.
ЦБ ежеквартально ранжирует субъекты Российской Федерации по показателям, которые отражают риски, связанные со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО. Для этого используется информация из автоматизированной информационной системы страхования и официальной отчетности страховщиков, представляемой регулятору.
