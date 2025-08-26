Общества взаимного страхования пользуются все большей популярностью

Премии обществ взаимного страхования (ОВС) в период с 2020 по 2024 г. выросли почти в 15 раз и достигли 1,78 млрд руб., подсчитали эксперты рейтингового агентства НРА на основе данных ЦБ и ОВС (обзор есть у «Ведомостей»). Рынок ОВС по итогам 2025 г. превзойдет результаты прошлого года – сборы могут достичь 3–5 млрд руб., рассказала «Ведомостям» директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы Айназ Хайруллина.