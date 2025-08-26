Общества взаимного страхования пользуются все большей популярностью

Общества взаимного страхования пользуются все большей популярностьюНа это повлияли санкции и эффект низкой базы, но эксперты видят перспективы для сохранения высоких темпов
Премии обществ взаимного страхования (ОВС) в период с 2020 по 2024 г. выросли почти в 15 раз и достигли 1,78 млрд руб., подсчитали эксперты рейтингового агентства НРА на основе данных ЦБ и ОВС (обзор есть у «Ведомостей»). Рынок ОВС по итогам 2025 г. превзойдет результаты прошлого года – сборы могут достичь 3–5 млрд руб., рассказала «Ведомостям» директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы Айназ Хайруллина.
ОВС – это особый вид потребительского кооператива, который создается для взаимного страхования имущественных интересов членов общества. Лицензию на работу ОВС выдает ЦБ, все существующие общества являются некоммерческими. Страховые резервы ОВС формируются за счет уплаченных взносов его членов. Обществам доступны не все виды страхования, в основном они заключают договоры страхования грузов, имущества юридических лиц и граждан, финансовых и предпринимательских рисков, а также гражданской ответственности.