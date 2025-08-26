ЦБ задумал ограничить бонусы банкирам

ЦБ задумал ограничить бонусы банкирамОн хочет повысить заинтересованность менеджмента в поддержании финансовой устойчивости банков
Банк России хочет повысить личную заинтересованность менеджмента банков в поддержании их финансовой устойчивости – во втором полугодии 2025 г. регулятор подготовит концепцию ограничения выплаты бонусов руководству при ухудшении финансового положения банка. Также ЦБ планирует оценить возможность внедрения механизма clawback – возврата вознаграждения, выплаченного менеджменту. Свои инициативы Банк России изложил в актуализированном докладе о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.
В 2022 г. из-за санкций на финансовый сектор ЦБ временно обнулил надбавки к капиталу для всех банков и дополнительные – для системно значимых. До 2028 г. банки должны постепенно восстановить надбавки. Это можно не соблюдать, но тогда банкам запрещено распределять дивиденды, а также делать компенсационные и стимулирующие выплаты (бонусы). Но до сих пор ограничения не распространялись на вознаграждения из фонда оплаты труда, говорится в докладе ЦБ.