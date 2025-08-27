Мировые ЦБ активизировали работу над цифровыми валютами из-за стейблкойнов

Мировые ЦБ активизировали работу над цифровыми валютами из-за стейблкойновСвободно обращающиеся частные монеты могут подорвать финансовую стабильность, говорят эксперты
Мировые центральные банки (ЦБ) активизируют работу над собственными цифровыми валютами (CBDC) в стремлении предложить суверенную альтернативу наличным по мере снижения их использования и роста токенизации традиционных активов. Об этом говорят результаты опроса Банка международных расчетов (BIS), с которыми ознакомились «Ведомости».
BIS, который называют «банком для центральных банков», восьмой год подряд опрашивает мировые ЦБ об их участии в развитии CBDC, мотивации и ходе работ. Новый опрос прошел в конце прошлого года, а 22 августа этого года BIS подвел итоги. В опросе поучаствовали 93 ЦБ: 28 из развитых стран (США, Великобритания, Бельгия, Чехия, Тайвань и проч.) и 65 из развивающихся (Аргентина, Украина, ОАЭ, Вьетнам, Косово и др.). Банк России в нем не участвовал.